Roma, 20 agosto 2020 - Una potente massa di aria bollente e umida proveniente dal deserto algerino sta investendo l'Italia in queste ore. L'ovvia conseguenza è che domani, venerdì 21 agosto, sarà una giornata caldissima, condizione che puntualmente si ripeterà anche nel weekend. Secondo le previsioni meteo dovrebbe trattarsi dell'ultima fiammata africana di questa estate 2020, con picchi che supereranno i 40°, prima di un cambio di rotta che inizierà a intravedersi da domenica.



Il team de il Meteo.it specifica che venerdì il grande caldo verrà accompagnato ovunque dal bel tempo e dall'assenza pressoché totale di temporali. Sotto il profilo termico le temperature subiranno una generale impennata, arrivando a toccare almeno fino a sabato i 37-38 gradi in Emilia, Lombardia orientale, basso Veneto, Toscana, Umbria, entroterra di Marche, e Abruzzo. Possibili punte di 39 gradi e di 40-42 gradi sono invece previste rispettivamente in Puglia e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. L'escalation termica farà il paio con l'afa, che risulterà a tratti opprimente sulle principali città e lungo le coste.

La mappa di 3B Meteo: scopri le temperature città per città

Sabato a Bologna si potrebbero raggiungere i 37 gradi, a Roma e Firenze si arriverà a 36, a Milano si dovrebbe restare intorno ai 35. Anche a Napoli si prevedono temperature simili.

Nella seconda metà del weekend si faranno largo i primi timidi segnali di cambiamento. A tale proposito, gli esperti di 3BMeteo scrivono che domenica l'anticiclone africano continuerà a condizionare la situazione al Centro Sud, dove l'intensa calura non mollerà la presa. Al contrario, al Nord un calo barico favorirà lo sviluppo di un sistema temporalesco che provocherà nubifragi e locali grandinate dal pomeriggio, smorzando la canicola.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 21 agosto

Nord Ovest

Diffuse condizioni di bel tempo, con al più qualche innocua nuvola di passaggio sull'arco alpino centrale. Punte di 33° a Torino e Milano



Nord Est

Cielo sereno ovunque, con temperature in forte ascesa soprattutto in Pianura Padana. Previsti 30° a Venezia e 37° a Bologna.



Centro

Ampio soleggiamento su tutte le regioni, in un contesto climatico molto caldo specie nell'entroterra e sul versante Adriatico. Attesi 38° a Firenze e 35° a Roma; in Sardegna termometri fino a 41°.

Sud e Isole

Tempo stabile e soleggiato, accompagnato da temperature particolarmente bollenti,in Puglia (fino a 38°) e in Sicilia (anche sopra i 40°). Massime sui 33-34° a Napoli e Palermo.