Le previsioni meteo di domani, domenica 26 settembre, annunciano un finale di weekend spaccato a metà sul fronte atmosferico. Da una parte l'anticiclone africano continuerà a regalare condizioni tardo estive; dall'altra l'ingresso di un fronte temporalesco riaprirà scenari tipicamente più autunnali.



A tale proposito il team de iLMeteo.it scrive che domenica mattina una perturbazione atlantica "sfonderà sulle regioni settentrionali a suon di temporali, locali grandinate e possibili nubifragi". Il maltempo, a tratti molto intenso, interesserà dapprima il Nord Est, per poi estendere il suo raggio verso il Nord Est e la Toscana con il passare delle ore. Nel pomeriggio qualche sporadico fenomeno piovoso potrebbe inoltre sconfinare su Umbria e Marche. I meteorologi sottolineano che la scia di acquazzoni rinfrescherà l'aria, facendo perdere alle temperature qualche punto rispetto alle 24 ore precedenti.



Sul resto dell'Italia, l'alta pressione continuerà a dispensare bel tempo, in un contesto climatico di stampo estivo. Un ulteriore incremento delle massime si registrerà in particolare al Sud, dove i termometri potranno toccare spesso i 30-31 gradi, come ad esempio a Napoli, Bari e Palermo.

Lunedì 27 settembre l'anticiclone africano tornerà a prevalere su tutto il Paese, dando ancora spazio al sole e al caldo, a parte qualche nota di instabilità al Centro. Verso metà settimana la discesa di una nuova perturbazione dal Nord Europa dovrebbe infine ribaltare la situazione, causando un'ondata di temporali a partire dalle regioni settentrionali. Ma serviranno come sempre previsioni più ravvicinate per avere maggiori certezze.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 26 settembre

Nord Ovest

Diffuse condizioni di maltempo, con rovesci e temporali particolarmente forti già dal mattino tra Lombardia e Piemonte. Temperature massime: 24° a Genova, 21° a Torino, 23° a Milano.



Nord Est

Avvio un po' nuvoloso ma tendenzialmente asciutto. Poi peggiora su tutti i settori con piogge sparse, anche a carattere temporalesco verso sera. Temperature massime: 30° a Bolzano, 28° a Bologna, 25° a Venezia.



Centro e Sardegna

Dapprima soleggiato ovunque, fatta eccezione per una maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Nel pomeriggio temporali in arrivo sull'alta Toscana, con precipitazioni in successiva estensione sul resto della regione. Temperature massime: 29° a Cagliari, 30° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Giornata di bel tempo su tutto il meridione, con un clima da piena estate. Temperature massime: 30° a Napoli, 31° a Bari e Palermo.