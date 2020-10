Le previsioni meteo di domani, venerdì 16 ottobre, annunciano un graduale indebolimento del ciclone autunnale che ha investito l'Italia. Il cambiamento in atto nelle prossime ore non farà sparire del tutto le precipitazioni, ma spianerà la strada a un weekend molto più soleggiato, specie al Centro Nord.



Il team de iLMeteo.it sottolinea che nella mattinata di venerdì il tempo sarà ancora piuttosto instabile, ma con rovesci via via meno intensi e più discontinui. A partire dal pomeriggio, il progressivo allontanamento del vortice verso i Balcani farà rispuntare il sole nelle regioni settentrionali (ma non ovunque: dettagli in fondo all'articolo), mentre sul resto del Paese le piogge resisteranno a macchia di leopardo, soprattutto su Toscana, Marche, Umbria, settori tirrenici del Sud e sulla Sardegna. In serata, si legge sul sito, il quadro meteorologico migliorerà in modo ulteriore al Centro Nord, confinando gli ultimi strascichi di maltempo in Campania e Calabria.

Gli esperti di 3BMeteo anticipano che nel weekend saranno ancora presenti degli annuvolamento sul basso Tirreno, ma nel complesso si assisterà a un graduale rinforzo dell'anticiclone, che tra le altre cose causerà un aumento dei valori massimi. Nello specifico, sabato 17 ottobre il cielo sarà per lo più sereno o non troppo nuvoloso, salvo piogge intermittenti sulla Campania e la Calabria, che in giornata potranno toccare anche Lucania e parte della Puglia. Situazione quasi identica domenica 18, con l'aggiunta di qualche possibile fenomeno sparso sui settori settentrionali della Sicilia.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 16 ottobre

Nord Ovest

Avvio nuvoloso con qualche debole pioggia sparsa, poi graduali schiarite pressoché ovunque, accompagnate da temperature più tiepide. Previsti 16° a Torino e Milano.



Nord Est

Al mattino instabilità residua sulla maggior parte dei settori, con fenomeni anche intensi e nevicate sulle Alpi. Nel pomeriggio miglioramenti diffusi e clima più asciutto, salvo residue piogge sull'Emilia Romagna. Massime fino a 14° a Bologna e Venezia.



Centro

Ancora temporali su bassa Toscana, Lazio e Umbria, con peggioramenti sulle Marche nel pomeriggio. Alternanza di piogge e schiarite sulla Sardegna settentrionale, più soleggiato in Abruzzo. Attesi 16° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Nubi irregolari e rovesci di modesta entità lungo le coste della Campania, con successivi sconfinamenti sui litorali calabresi. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Clima gradevole: 18° a Napoli, 22° a Bari e 21° a Palermo.