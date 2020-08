Roma, 13 agosto 2020 - Si va verso un Ferragosto bollente, ma preceduto da disturbi al Nord, specie sull'arco alpino. La conferma arriva dalle previsioni meteo di domani, venerdì 14 agosto, che annunciano una giornata a carattere prevalentemente soleggiato, ma non del tutto priva di acquazzoni. Dopodiché si spalancheranno le porte a un weekend dominato dall'anticiclone africano.

Più precisamente, il team de iLMeteo.it spiega che venerdì il temporaneo cedimento dell'alta pressione, in atto nelle ultime ore sulle regioni settentrionali, provocherà fin dal mattino "lo sviluppo di temporali forti, che colpiranno principalmente i settori alpini e localmente anche quelli prealpini". Nelle ore pomeridiane e serali il maltempo interesserà le aree limitrofe della Pianura Padana, con fenomeni anche intensi a causa delle elevate forze in gioco (temperature e afa alle stelle). Sul resto d’Italia sole e caldo continueranno a essere la regola, con punte di 36 gradi in Toscana e Calabria, 34 gradi in Umbria, 32-33 gradi nel Lazio, e termometri fino a 39-40 gradi in Puglia e Sicilia. Nel complesso le massime si manterranno sotto i 30 gradi soltanto in Liguria e nelle valli alpine.

Da sabato 15, giorno di Ferragosto, la rimonta dell'alta pressione di origine Nord Africana favorirà nuovamente un tempo stabile su tutto il Paese, arco alpino incluso. Come anticipano gli esperti di 3BMeteo, questo significherà "caldo intenso al Sud e sulle isole, e temperature che recupereranno qualche grado anche al Nord". Spiccano in particolare i 40 gradi preannunciati dai meteorologi in Sicilia (in primis nel Catanese), e i 36 gradi attesi nelle zone interne sarde, nel Materano e nel Tavoliere delle Puglie. Domenica 16 agosto non dovrebbero poi emergere particolari novità, fatta eccezione per il ritorno di sporadici temporali estivi sulle Alpi nel corso del pomeriggio.

Venerdì 14 agosto: le previsioni nel dettaglio

Nord Ovest

Tempo instabile già dal mattino sulle Alpi, con temporali in possibile sconfinamento sull'alta Pianura Padana. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Previsti 32° a Torino e 30° a Milano.



Nord Est

Temporali in avvio di giornata sui rilievi alpini, poi tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione sulle pianure del Triveneto. Soleggiato sui restanti settori, con 30° a Venezia e 35° a Bologna.



Centro

Qualche nuvola sparsa sulle coste toscane e sui rilievi dell'Appennino, per il resto prevalenza di sole in un contesto climatico molto caldo. Attesi 33° a Firenze e 36° a Roma.



Sud e Isole

Ancora alta pressione sugli scudi, con molto sole su tutte le regioni, al netto di qualche trascurabile velatura passeggera sulla Sicilia. Massime in aumento, con 33° a Napoli, 36° a Bari e 35° a Palermo.