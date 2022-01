Le previsioni meteo di domani, domenica 23 gennaio, annunciano una giornata prevalentemente soleggiata in Italia, ad eccezione di qualche precipitazione, anche a carattere nevoso, che continuerà ad attardarsi su alcune regioni del Sud Italia.



A confermarlo è il team de iLMeteo.it, secondo cui domenica l'alta pressione si espanderà con crescente convinzione su gran parte del Paese, garantendo specie al Centro Nord diffuse condizioni di bel tempo, con tanto sole e cielo sereno. Le uniche variazioni sul tema saranno rappresentate dalle consuete nebbie sulla Pianura Padana e dalla possibile comparsa di nubi basse tra la Liguria e l'alta Toscana.

Discorso diverso invece per il Meridione, dove l'afflusso di venti gelidi dalla Russia causerà residui episodi di instabilità sul basso Adriatico, con piogge e occasionali nevicate a quote collinari tra Molise e Puglia dal pomeriggio. Verso sera qualche piovasco sparso potrebbe inoltre interessare la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.



Sul piano climatico il freddo si farà sentire praticamente ovunque, spingendo la colonnina di mercurio su valori sempre più bassi da Nord a Sud. Sulle regioni centro-settentrionali la batosta artica colpirà poi in modo particolarmente duro, con valori ben al di sotto dello zero e conseguenti gelate al mattino presto e al calare del buio.

La prossima settimana si aprirà sulla falsariga di quanto visto nel weekend. Come anticipano gli esperti di 3BMeteo, lunedì 24 gennaio un nuovo impulso favorirà qualche pioggia sull'Adriatico e altre fioccate in collina su Puglia, Basilicata, Campania e alta Calabria, lasciando invece all'asciutto il resto dell'Italia. Da martedì 25 gennaio il sole dovrebbe invece tornare a splendere senza ulteriori intoppi, ma sempre in un contesto assai freddo.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 23 gennaio

Nord Ovest

Nebbie mattutine in Pianura Padana, qualche nuvola in Liguria; per il resto giornata soleggiata. Temperature massime: 12° a Genova, 7° a Torino e Milano.



Nord Est

Nebbioso al mattino in pianura, poi cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime: 11° a Bolzano, 6° a Bologna, 8° a Venezia.



Centro e Sardegna

Alta pressione e bella giornata ovunque. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Toscana. Temperature massime: 13° a Cagliari, 10° a Firenze, 11° a Roma.



Sud e Isole

Qualche rovescio residuo su Molise e Salento, con possibili fioccate a quote basse. Occasionali precipitazioni su Basilicata e a cavallo tra Calabria e Sicilia. Soleggiato altrove. Temperature massime: 12° a Napoli, 10° a Bari, 13° a Palermo.