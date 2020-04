Ancora alta pressione sugli scudi. Le, descrivono un'altra giornata serena e senza pioggia, caratterizzata da un ulteriore scatto in avanti dei termometri. Come anticipato, in Italia si profila all'orizzonte un weekend di Pasqua dal sapore estivo, prima delGli esperti di 3BMeteo spiegano che sabato l'anticiclone si mostrerà nel pieno delle sue forze, favorendo così la presenza di unSecondo i meteorologi, l'escalation termica raggiungerà in quest'occasione il suo picco massimo, con 24-26° al Nord, 22-24° al Centro, 22-24° al Sud e 20-22° sulle isole maggiori.

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 11 aprile



Domenica 12 aprile, giorno di Pasqua, caldo e bel tempo faranno poi il bis, ma stando al team de ilMeteo.it assisteremo dal pomeriggio a una partire dai comparti più occidentali del Nord e dalla Sardegna. Sarà il preludio a una Pasquetta più incerta, con qualche precipitazione sui settori centro-settentrionali. Nonostante la perdita di qualche grado, si legge sul sito, il clima continuerà comunque a rimanere piuttosto mite.Dominio assoluto del bel tempo, in assenza quasi totale di nubi e clima molto caldo specie in Val Padana. Previsti 24° a Milano e Torino.Cielo sereno su tutti i settori, con al più qualche sporadica nube di passaggio sul Triveneto nel pomeriggio. Valori sopra la media, con 21° a Venezia e 25° a Bologna.Tempo stabile e soleggiato ovunque, con massime fino a 25° sulla Toscana. Clima lievemente più fresco (20° circa) sul versante Adriatico. Attesi 25° a Firenze e 23° a Roma.Diffuso soleggiamento su tutte le regioni meridionali, accompagnato da temperature primaverili. Massime sui 20° a Palermo e Napoli.