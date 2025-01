La tempesta Herminia incombe sull’Italia, rischio nubifragi: ecco dove. Tanta neve sulle Alpi

Roma, 25 gennaio 2025 – L’agenzia meteo statale spagnola l’ha ribattezzata Herminia. E’ la super tempesta in arrivo dall’Atlantico che si abbatterà con particolare forza sulla penisola Iberica e sull’Irlanda, ma che è attesa anche in Italia all’inizio della prossima settimana. Dopo il ciclone Eowyn ecco dunque un nuovo vortice alimentato da correnti umide minacciare l’Europa: quali saranno i suoi effetti sullo Stivale?

Il minimo depressionario passerà sopra l’Italia tra lunedì 27 gennaio e martedì 28. E’ in quel momento che risentiremo delle conseguenze più importanti della perturbazione: le avvisaglie si faranno comunque già sentire nelle prossime ore. Il sito 3bMeteo preannuncia venti forti, "fino a 80/90km/h” e un “pioggia battente”, che potrà evolvere rapidamente in temporali se non in veri e propri “nubifragi”. Attenzione: l’Italia non sarà interessata dal maltempo in egual misura. Il fronte perturbato infatti insisterà soprattutto nelle regioni del Nord e in parte del Centro, mentre al Sud gli effetti saranno contenuti dall’alta pressione africana che, seppur debole, garantirà tempo più stabile.

Le nuvole, già presenti sul Settentrione si faranno più dense già dalla serata di oggi: piogge deboli sono attese sulla Liguria di levante e centrale, in estensione a Piemonte e Lombardia fino all’Emilia, mentre sulle Alpi centrali e occidentali comincia a vedersi la neve, a partire dai 1300 metri. Le nevicate proseguiranno in modo più intenso domenica 26 gennaio su tutto l’arco alpino dai 1200 metri. Quota in discesa (2mila metri) anche sugli Appennini centro settentrionali.

Il clou del ciclone, dicevamo, è previsto per l’inizio della prossima settimana. Già dal mattino di lunedì 27 gennaio ecco i rovesci sul Nord, che in base alle stime di 3BMeteo, porteranno un carico di neve sulle Alpi a partire dai 1.100 metri, “localmente sotto ai 1000m in Valle d'Aosta ma con quota in rialzo fino a 1500m la sera”. Le precipitazioni nevose saranno “abbondanti in particolare su Alpi e Prealpi della Lombardia e sulle Dolomiti”, precisa iLMeteo, ma anche su “Piemonte, Valle d'Aosta e sul Friuli Venezia Giulia”. Gli accumuli saranno sostanziosi, fino al metro, metro e mezzo in località oltre i 1500/2000 metri di quota. Sale il rischio valanghe.

Nel frattempo pioverà forte in Liguria dove i temporali potranno assumere la forma di veri e propri scrosci d’acqua, fenomeni intensi contemplati anche in Lombardia e alta Toscana, deboli invece sulle altre regioni tirreniche del Centro e sulla Basilicata. La perturbazione non indugerà molto sulle nostre regioni: già dal mattino di martedì 28 gennaio è previsto un miglioramento del tempo sulle regioni di Nord Ovest. Per vedere un’evoluzione nel resto del Settentrione bisognerà invece aspettare la serata.

Previsioni 3bMeteo

Prima di toccare l'Italia Erminia attraverserà il Nord e l’Ovest Europa .Per la giornata di domenica diverse allerte meteo sono state emesse nelle contee dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord, già peraltro provate dal passaggio di Eowyn. Sempre per domani la super tempesta è attesa in Spagna. Sotto tiro subito la Galizia, dove l’allerta per vento e pioggia è massima. L'agenzia meteorologica statale intima di stare lontani dalla costa che sarà battuta da onde alte fino a 10 metri.