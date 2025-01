La tempesta Eowyn travolge Irlanda e Regno Unito: venti a 200 km/h e 750mila persone al buio

Londra, 24 gennaio 2025 - La tempesta Eowyn è arrivata e, come previsto, ha la forza di un ‘mostro’ con pochi precedenti. Irlanda, Irlanda del Nord e parte della Scozia sono flagellate da venti record di 183 km/h sulla costa occidentale che lasciano al buio più di 750mila abitazioni. Le autorità hanno decretato l'allerta rossa per venti potentissimi e hanno invitato i residenti a rimanere in casa.

Venti di oltre 100 km/h hanno colpito l'Irlanda sin nelle prime ore del giorno e l'agenzia meteorologica nazionale, Met Eireann, ha riferito che il record di tutti i tempi dal 1945 è stato superato intorno alle ore 5, con raffiche misurate a 183 km/h vicino a Galway. Nella stessa zona è stato battuto anche il record medio di velocità del vento, con 135 km/h, corrispondenti alla "forza di un uragano", ha dichiarato l'agenzia.

Questi venti stanno causando gravi disagi e più di 750 mila di irlandesi sono senza elettricità, secondo quanto ha dichiarato l'operatore elettrico pubblico Esb. Molti voli sono stati cancellati in Irlanda negli aeroporti di Dublino, Cork e Shannon. Nella Capitale cancellati oltre 230 voli. In totale tra Regno Unito e Irlanda sono più di 500 i voli rimasti a terra.

Le scuole e le università sono chiuse in Irlanda e in Irlanda del Nord e i servizi di trasporto pubblico sono stati sospesi a fronte dell'allerta rossa emessa: ai cittadini è stato consigliato di non uscire di casa.