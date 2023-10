Previsioni meteo: il caldo anomalo dell’anticiclone africano ridisegna il clima di Italia ed Europa

Roma, 2 ottobre 2023 – Temperature fino a 33 gradi in pianura in Italia, zero termico a 4.500 metri sulle Alpi, caldo storico tra Francia e Spagna. Mezza Europa nella morsa di una situazione totalmente anomala, con l’anticiclone africano Apollo che ha conquistato il continente ridisegnando per l’ennesima volta il clima di queste latitudini.

Un'ottobrata italiana che porta un ennesimo periodo di grande sofferenza per i ghiacciai, con nuove fusioni in un periodo in cui dovrebbe cadere invece la prima neve.

Antonio Sanò, fondatore del sito ilMeteo.it, spiega che oggi si toccheranno picchi di 32-33 gradi sulla Pianura Padana, sulle due Isole Maggiori e su Toscana e Lazio, con giornate pienamente estive, specialmente a Roma e Firenze.

Si tratta di valori quasi da record per l'inizio di ottobre: in questa fase, infatti, le temperature dovrebbero attestarsi intorno ai 22-23 gradi.

Anche nel corso di martedì 3 ottobre lo scenario meteo non cambierà: previsto tanto sole e valori termici sopra le medie del periodo.

L'alta pressione potrebbe subire una lieve flessione a ridosso delle regioni del Nord intorno a metà settimana, tra mercoledì 4 e giovedì 5, a causa del transito della coda di un veloce fronte atlantico che potrebbe portare qualche modesto disturbo specialmente a carico del rilievi del Nord Est. In questo frangente le temperature caleranno di qualche grado sulle regioni settentrionali, rimanendo comunque sopra le medie.

"Per una svolta autunnale - afferma Sanò - dovremo attendere ancora, probabilmente fino alla seconda decade del mese”.