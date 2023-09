L’appello di Rocío: "Il clima cambia. Dobbiamo agire"

"Sappiamo benissimo tutti di aver imboccato una strada sbagliata, per quanto riguarda l’ambiente" dice Rocío Muñoz Morales. L’attrice e conduttrice spagnola – madrina della Mostra del cinema di Venezia nel 2022 – è la voce narrante di un documentario che esplora quanto facciamo, e quanto non facciamo, nel nostro rapporto con l’ambiente.

Il film sarà proiettato questo pomeriggio al Lucca film festival. Si chiama Time to Change: è l’ora di cambiare. Cambiare il nostro rapporto con l’ambiente, con la natura, con lo spreco. Ideato dall fotografo Stefano Guindani, in collaborazione con Banca Generali, lo ha diretto Emanuele Imbucci. "La Terra ormai da anni ci sta segnalando che qualcosa non va – dice Rocío – ed è nostra responsabilità far sì che le cose cambino. Moltissime specie animali rischiano l’estinzione, la povertà aumenta, fatichiamo ancora a parlare di uguaglianza. Siamo bombardati di notizie che a me personalmente, come madre, fanno star male per settimane. E ormai si è creata una sorta di assuefazione".

Tutto parte da una serie di scatti realizzati, in giro per il mondo, da Stefano Guindani, per indagare lo stato di realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati nell’agenda Onu 2030. Gli stessi scatti saranno raccolti in un libro che, con lo stesso titolo Time to Change, sarà nelle librerie da ottobre.

"È un progetto che nasce per stimolare i governi e le grandi aziende, ma anche tutti quanti noi, per ricordarci di fare un’azione, anche piccolissima, che possa dare un contributo a questo percorso – dice Rocío – Questa estate mi è dispiaciuto moltissimo andare al mare e trovare le spiagge sporche: con le mie figlie ci siamo messe a raccogliere rifiuti, perché è importante che i bambini imparino, da subito, ad amare e proteggere l’ambiente".

Time to Change sarà disponibile, dalle prossime settimane, anche sulla piattaforma Raiplay, e dal 2024 il progetto legato al film entrerà nei percorsi didattici delle scuole. "Quello che facciamo oggi a favore della sostenibilità può garantire un domani migliore per tutti – dice Stefano Guindani –Lavoriamo per il nostro futuro".