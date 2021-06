Roma, 11 giugno 2021 - Le previsioni meteo di domani, sabato 12 giugno, descrivono una giornata all'insegna del bel tempo, fatta eccezione per qualche precipitazione sull'estremità meridionale del nostro Paese. In generale sarà un weekend caratterizzato dall'esplosione del caldo estivo, con temperature che promettono di superare i 35 gradi.



Entrando un po' più nei dettagli, il team de iLMeteo.it sottolinea che nell'imminente fine settimana l'anticiclone africano si estenderà sull'Italia, dando il via a una fase calda e stabile. Date queste premesse, i meteorologi scrivono che sabato il sole sarà prevalente su tutte le regioni e che "si assisterà a un primo concreto aumento delle temperature massime, con valori che al Centro Nord toccheranno picchi di 31-33 gradi". Un minimo di variabilità resisterà al Sud, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi alcuni temporali sui rilievi tra Campania, Basilicata e Calabria (per saperne di più: vai in fondo all'articolo).

Nella seconda metà del weekend l'alta pressione salirà ulteriormente di giri su tutto il Mediterraneo, provocando quella che gli esperti definiscono la prima vera ondata di caldo di questa stagione. La conferma arriva anche dal sito di 3BMeteo, secondo cui domenica 13 giugno scoppierà l'estate, al netto di qualche sporadica nota instabile sul Meridione. I termometri registreranno dunque l'ennesima impennata su tutta Italia, con "massime fino a 35-36 gradi sulla Val Padana centro-occidentale".

Le previsioni meteo di sabato 12 giugno

Nord Ovest

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con clima caldo e afoso specie in città. Temperature massime: 24° a Genova, 30° a Torino, 31° a Milano.



Nord Est

Generali condizioni di bel tempo, accompagnato da caldo estivo. Temperature massime: 32° a Bolzano e Bologna, 27° a Venezia.



Centro

Diffuso soleggiamento su tutti i settori, salvo locali annuvolamenti al pomeriggio sugli Appennini. Temperature massime: 28° a Cagliari, 33° a Firenze, 30° a Roma.



Sud e Isole

Avvio molto soleggiato ovunque, poi nel pomeriggio in arrivo possibili temporali su Appennino campano e calabro-lucano, con isolati sconfinamenti sul basso Tirreno. Temperature massime: 28° a Napoli, 27° a Bari, 26° a Palermo.