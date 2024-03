Maltempo, come da previsioni: Alpi sepolte dalla neve. Video e foto

Roma, 3 luglio 2024 – Continua ad imperversare il maltempo tra Liguria e Piemonte, con precipitazioni nevose straordinarie, che si registrano soprattutto nel Vercellese, in particolare ad Alagna Valsesia, ai piedi del versante meridionale del Monte Rosa. In provincia di Vercelli la Strada Provinciale 124 da frazione Ferrate a Carcoforo chiusa per pericolo di slavine. Neve abbondante anche in alcune zone del Verbano-Cusio-Ossola, come a Riale, una frazione sulle Alpi centrali.

Le previsioni meteo già ieri annunciavano una nevicate tra le più forti degli ultimi 10/20 anni.

Nevicata storica in Piemonte (video Localteam)

Una grossa frana si è riversata su una strada provinciale nel Parmense.

La Liguria valuta richiesta d'estensione stato emergenza. Il vento supera i 110 km/h e sono previste forti mareggiate.

​

Per oggi la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per l'Emilia-Romagna, allerta gialla per vari settori di altre sette regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, la stessa Emilia-Romagna e la Sardegna. L'allerta arancione sull'Emilia riguarda il rischio idrico per Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense, e quello idro-geologico per Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense e Montagna bolognese.