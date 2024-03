Terremoto Campi Flegrei oggi, scossa 3.4 avvertita anche a Napoli

Napoli, 3 marzo 2024 – Una forte scossa di terremoto è stata registrata intorno alle 9 nell'area dei Campi Flegrei ed è stata avvertita anche in altre zone di Napoli, da Fuorigrotta al Vomero. Secondo quanto riporta il sito dell'Osservatorio Vesuviano, è stata di magnitudo 3.4, a una profondità di 2.93 km. E' l'ultima di una serie di scosse che si sono susseguite dalla serata di ieri. Una delle più intense è arrivata a 1,7 gradi della scala Richter.

CAMPI FLEGREI - COMUNICATO EVENTO SISMICO - INGV Osservatorio Vesuviano Alle ore 10:01 locali del 03/03/2024 evento sismico nell'area dei Campi Flegrei. Md=3.4±0.3. Info sul sito dell'INGV-OV, banca dati GOSSIP https://t.co/injRvzclR6#CampiFlegrei #INGV #OsservatorioVesuviano pic.twitter.com/OsWKFSU1Dr — INGVvulcani (@INGVvulcani) March 3, 2024

La mappa

Nei giorni scorsi il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, aveva fatto sapere che sta per partire – con l'avvio della seconda fase di attività previste dal decreto Campi Flegrei per affrontare il rischio bradisismo, "una ricognizione speditiva e in parte a campione, a seconda della omogeneità del costruito".

"Serviranno 5-6 mesi per poter completare il piano", ha spiegato il ministro Musumeci, per eseguire "migliaia di sopralluoghi da parte dei tecnici, con la collaborazione naturalmente degli abitanti. Parliamo di costruito pubblico e di costruito privato". Il piano per la vulnerabilità del costruito, che è di fatto una ricognizione speditiva "assolutamente affidabile, riguarderà i comuni di Bacoli e Pozzuoli, alcuni quartieri di Napoli - ha spiegato ancora il ministro - cioè quell'aria che, di intesa con la commissione Grandi rischi è stata individuata come particolarmente vulnerabile al fenomeno del bradisismo. Si tratta di un'area nella quale ricadono 85.000 abitanti circa e 16.000 edifici circa".

"Non ci facciamo troppe illusioni - ha specificato Musumeci - ma sono convinto che servirà ad avere un quadro più dettagliato e completo della situazione oggetto della nostra analisi". Nella seconda fase, secondo quanto illustrato dal Ministro nel corso di una conferenza stampa, si dovrà provvedere alla redazione dei piani contemplati nel decreto legge, alla fase della comunicazione e alla fase della assunzione del personale tecnico nei comuni che hanno evidenziato questa esigenza. E' prevista anche una fase di confronto con gli altri enti statali direttamente o indirettamente con coinvolti.