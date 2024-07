Allerta caldo umido su Napoli e Campania: fino a 6 gradi sopra la media. Ecco fino a quando

Napoli, 27 luglio 2024 – Si prospettano giorni bollenti nel Napoletano e nell’intera Campania: il Centro funzionale della Protezione civile ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore a partire dalle 12 di domani domenica 28 luglio alla stessa ora di mercoledì 31 luglio. Quasi quattro giornate di caldo intenso.

Le temperature medie di questo periodo saranno superate abbondantemente: si prevedono 3-5°C in più domani e 4-6°C in più nelle giornate successive. A ciò dovrebbe aggiungersi un tasso di umidità fino all’80%, specie nelle ore serali e notturne e sul settore costiero. Il vento sarà scarso.

Una persona si bagna la testa per trovare sollievo dal caldo a Napoli (Ansa)

Cosa fare

La Protezione civile mette in guardia dall’uscire nelle ore più calde della giornata, così come dall’esporsi al sole e dal praticare attività all’esterno. Sconsigliato anche spostarsi in macchina. I consigli valgono per tutti ma a maggior ragione per gli anziani, i cardiopatici, i bambini e i soggetti a rischio.

Arieggiare gli ambienti correttamente e con costanza è una buona pratica, insieme al consumo di acqua per tenersi idratati. Bisogna prestare attenzione anche agli animali domestici.

Per quanto riguarda le autorità, sono invitate dalla Protezione civile a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.