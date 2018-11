Roma, 25 novembre 2018 - Una maxi voragine si è aperta sulla via Pontina, nei pressi di San Felice Circeo (Latina), probabilmente a causa del maltempo. I vigili del fuoco stanno cercando un uomo che risulta disperso in seguito alla smottamento. Secondo il racconto fatto da alcuni testimoni ai soccorritori, l'uomo sarebbe stato trascinato via dall'acqua, ma al momento i vigili del fuoco non hanno trovato il corpo. L'auto finita all'interno dell'enorme voragine è stata recuperata ed è vuota.

NUOVA ALLERTA METEO - Oggi il matempo continua sulle regioni centrali italiane con estensione anche a quelle meridionali, con i settori tirrenici maggiormente interessati. E' ancora allerta meteo su molte regioni italiane. Arancione - segnala la Protezione Civile - su Lazio, Basilicata e Calabria. Allerta gialla in altre 11 regioni.

Nello specifico l'allerta arancione è prevista sui bacini meridionali del Lazio, sui versanti tirrenici settentrionali della Calabria e su gran parte della Basilicata centro-orientale. Allerta gialla sulle restanti aree di Lazio, Basilicata e Calabria, su Sicilia, Campania, Puglia ionica e meridionale, Molise, Abruzzo, Umbria, sui settori meridionali della Toscana, su gran parte di Veneto ed Emilia-Romagna.

STAFFETTA DI PERTURBAZIONI - È in arrivo infatti una staffetta di tre perturbazioni che, partire da oggi, faranno sentire il loro effetto soprattutto al Centro-Sud. La prima perturbazione, rilevano i meteorologi del Centro Epson Meteo, arriva dall'Algeria e investirà oggi gran parte del Centro-Sud e l'alto versante adriatico, portando rovesci e temporali anche intensi soprattutto sul versante tirrenico. Nella notte tra oggi e domani è attesa una perturbazione Atlantica proveniente dalla Francia, che lambirà il Nord-Ovest per scivolare verso le regioni centro-meridionali. Tra lunedì sera e martedì una terza perturbazione porterà ancora maltempo nel Centro-Sud. Nonostante il maltempo, le temperature rimarranno quasi ovunque di poco al di sopra della norma fino al periodo compreso fra martedì e mercoledì, quando una massa di aria fredda diretta verso la Penisola Balcanica lambirà il nostro Paese provocando un temporaneo calo delle temperature, specialmente nelle regioni adriatiche.