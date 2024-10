Maltempo, nuovo ciclone sull’Italia. E’ allerta meteo. Primi allagamenti in Liguria

11:27

In Liguria torna l'allerta arancione

Torna l'allerta arancione in Liguria. A partire da domani mattina alle 9 è atteso il livello massimo di allerta per temporali sui bacini piccoli e medi delle zone B, C, D e E, quindi su savonese, genovese e spezzino e dalle 15 arancione idrogeologica sui bacini grandi C e E. L'allerta sarà gialla nella zona A, quindi in provincia di Imperia. Le condizioni generali, fino a tutto venerdì, sono quelle favorevoli all'instaurarsi della convergenza fra scirocco caldo e umido da sud-est e venti settentrionali più freddi e secchi: a seconda della loro intensità avremo diverse intensità e diversi posizionamenti delle precipitazioni. In generale, piogge diffuse e temporali forti e organizzati saranno caratterizzati da lentissimo spostamento, con elevato rischio di stazionarietà dei fenomeni più intensi specie sul centro levante. Nella notte fra mercoledì e giovedì "vivremo una parziale attenuazione, mentre giovedì, dal pomeriggio entrerà sulla Liguria la parte più strutturata della perturbazione, ostacolata nel suo cammino verso levante dall'alta pressione sull'Europa orientale, che porterà le cumulate più elevate proprio sul centro levante" dice Arpal.