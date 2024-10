Maltempo, smottamento a Celle Ligure: chiusa la via Aurelia

La via Aurelia è stata chiusa a Celle Ligure, all'altezza della Pineta Bottini, dopo che un costone di terra e massi è franato lungo la strada. Lo smottamento si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre dopo le intense precipitazioni che hanno interessato il savonese nelle ultime ore. La viabilità nel Ponente ligure è in tilt a causa del maltempo. Anche l'autostrada A10 è stata chiusa tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova, a causa degli allagamenti.