Arriva la l’ultima Superluna del 2024: scopri come e dove vederla

Il cielo notturno si prepara a regalarci uno spettacolo mozzafiato il 17 ottobre 2024, con l'ultima Superluna dell'anno, conosciuta come la "Luna del Cacciatore". Questo fenomeno astronomico promette di incantare gli osservatori di tutto il mondo, offrendo una visione della Luna più grande e luminosa del solito.

Cos'è una Superluna?

Una Superluna si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. In questa occasione, il nostro satellite apparirà circa il 14% più grande e fino al 30% più luminoso rispetto a una Luna piena normale. Il 17 ottobre, la Luna si troverà a soli 357.000 km dalla Terra, significativamente più vicina della sua distanza media di 384.400 km.

Dove e come osservare la Superluna

ll momento migliore per godere appieno di questo spettacolo celeste, sarà subito dopo il tramonto del 17 ottobre mentre per scegliere il luogo ideale, fate in modo di essere lontano dall'inquinamento luminoso delle città e preferite quindi parchi, spiagge o colline che offrono viste panoramiche senza ostacoli. Per quanto riguarda l’attrezzatura di cui dotarsi, sebbene la Superluna sia visibile ad occhio nudo, un binocolo o un telescopio possono arricchire l'esperienza. Infine, se desiderate catturare questo momento, scattando magari qualche fotografia, preparate la vostra attrezzatura fotografica in anticipo. Anche un telefono cellulare recente potrebbe bastare per avere bellissime immagini da condividere sui vostri social.

La Superluna del cacciatore appare più grande del solito

La luna del Cacciatore: significato e tradizione

La Luna di ottobre è tradizionalmente chiamata "Luna del Cacciatore". Questo nome deriva dalle antiche pratiche dei nativi americani, che sfruttavano la luminosità di questa Luna piena per cacciare e preparare le provviste per l'inverno.

Prossime Superlune

Dopo l'evento del 17 ottobre 2024, dovremo attendere il prossimo anno per ammirare nuovamente questo fenomeno. Le date da segnare sul calendario per il 2025 sono:

9 febbraio 2025

10 marzo 2025

8 settembre 2025

8 ottobre 2025

Un fenomeno da non perdere

La Superluna del 17 ottobre 2024 non è solo un evento astronomico, ma un'opportunità per riconnettersi con il cielo notturno e le antiche tradizioni. Che siate appassionati di astronomia o semplici curiosi, questa sera promette di essere un momento magico da condividere con amici e familiari. Ricordate: la Luna apparirà quasi piena e visibile per diverse notti intorno al 17 ottobre, quindi anche se le condizioni meteorologiche non dovessero essere ideali la sera dell'evento principale, avrete comunque la possibilità di ammirare questo spettacolo celeste nei giorni immediatamente precedenti e successivi.

Non perdete l'occasione di alzare lo sguardo al cielo e lasciarvi incantare dalla maestosità della natura. La Superluna del Cacciatore vi aspetta per regalarvi una serata indimenticabile sotto le stelle.