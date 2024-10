Tre vortici dall’Atlantico, i resti dell’uragano, il rischio Medicane: molti giorni di piogge torrenziali sull'Italia. Le previsioni

Roma, 15 ottobre 2024 – Fine della tregua, l’autunno torna ad accelerare: ci aspettano molti giorni di piogge, nubifragi e possibili criticità in molte regioni d’Italia, anche se le mappe meteo sono in continua evoluzione e sarà importante seguire gli aggiornamenti (e le allerte della Protezione civile) per capire l’evoluzione nei dettagli.

Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, segnala alluvioni nel deserto del Sahara, tra Marocco ed Algeria e che da questo anomalo maltempo nordafricano dipenderà il meteo sull'Italia dei prossimi giorni. Il sito 3bmeteo spiega: grandi manovre tra Europa occidentale e Atlantico per l'azione contemporanea di tre vortici di bassa pressione, uno nei pressi del Mare di Alboran risalito dal Marocco, un altro poco a ovest del Portogallo che costituisce i resti dell'ex uragano Leslie e un terzo più importante in avvicinamento al Regno Unito. Tutti e tre sono inseriti in una saccatura molto profonda che si trascinerà gradualmente fino alla Francia e all'Italia portando nuove condizioni di maltempo.

Secondo le previsioni di ilMeteo.it il vortice nordafricano in una prima fase spingerà, sul proprio fianco orientale, aria molto calda ed umida capace di far salire il termometro fino a 35 gradi in Sardegna, 33 in Sicilia e ben oltre i 25 anche sulla Capitale. In una seconda fase, porterà invece piogge torrenziali da Nord a Sud, per tutta la settimana.

Meteo: allagamenti in un'immagine d'archivio

Mercoledì 16 ottobre si prevede una fase di transizione al settentrione: attesi piogge e rovesci sul Nord Ovest con i primi fenomeni intensi specie in Liguria, fenomeni di tipo pre-frontale in anticipo rispetto all'arrivo della vera e propria perturbazione.

Il meteo di giovedì

L'arrivo del ciclone nordafricano è infatti previsto da giovedì 17 ottobre: questo vortice, nella seconda fase, sarà in grado di colpire in pieno tutta l'Italia. Dapprima si prevedono piogge torrenziali tra Liguria, Piemonte e Lombardia: in particolare si temono situazioni potenzialmente critiche sulla Liguria, ma la previsione è da confermare. In seguito le piogge colpiranno tutto il Centro e il Sud.

Venerdì 18 ottobre le piogge, anche abbondanti, dopo il Centro Nord ed il Sud peninsulare, dovrebbero raggiungere anche la Sicilia (che ha bisogno come non mai di piogge con le riserve idriche che sono ormai ai minimi termini).

Ma il maltempo potrebbe essere a tratti violento ed eccezionale e non è esclusa – scrive ilMeteo.it – la formazione di un Medicane (ciclone tropicale mediterraneo) intorno all'isola all'inizio della prossima settimana.