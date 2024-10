Maltempo in Liguria, strade allagate a Savona

Alcune strade sono rimaste allagate a Savona dopo le abbondanti precipitazioni che hanno interessato il Ponente ligure nella mattinata di mercoledì 16 ottobre. La zona invasa dall'acqua è stata quella di via Busserio, non distante dalla foce del torrente Letimbro. Una persona è rimasta bloccata con la sua auto in corrispondenza di un incrocio.