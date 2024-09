Il ciclone Boris, che sta devastando l’Europa orientale, torna verso l’Italia. “Situazione da tenere sotto stretta osservazione”

Roma, 16 settembre 2024 – Un preoccupante percorso al contrario: l’area di bassa pressione che si era spostata dall’Italia verso l’Europa orientale, dove in questi giorni sta causando una drammatica alluvione, farà marcia indietro, tornando verso il Mediterraneo. Saranno giorni di pesante maltempo lungo lo Stivale, in particolare sulle regioni adriatiche.

"Nelle prossime 24 ore sull'Italia – spiega 3bmeteo – si aprirà una nuova fase di maltempo che abbraccerà gran parte della settimana con strascichi fino al weekend. Alcune regioni saranno a rischio fenomeni persistenti, tra queste l'Emilia Romagna, soprattutto la Romagna che potrebbe vedere cumulate totali entro venerdì fino a 250/300 millimetri di precipitazione”.

Anche Meteo e Radar Italia sottolinea che “due giorni di forte maltempo attendono il versante Adriatico, specialmente Marche ed Emilia-Romagna, dove localmente potranno cadere più di 200 millimetri. Le giornate critiche saranno quelle di martedì 17 e mercoledì 18, quando il minimo di bassa pressione si posizionerà sul Tirreno centrale determinando l'instaurazione di una convergenza tra Bora e Scirocco lungo l'Adriatico”.

La pagina Facebook di Emilia Romagna Meteo scrive che "tra le giornate di martedì, domani, e giovedì le aree con maggior probabilità di essere colpite da abbondanti precipitazioni saranno l'Emilia Romagna e le Marche che vedranno fenomeni diffusi e cumulate di pioggia localmente abbondanti. Le mappe sotto riportate possono chiarire come la situazione sia da tenere sotto stretta osservazione nelle prossime ore: vengono indicate le aree come le più colpite quelle dei rilievi tra bolognese, ravennate, forlivese ma anche parte di modenese e riminese. Non si esclude che tra martedì e venerdì si possano verificare criticità, si raccomanda quindi prudenza, buon senso e di seguire le allerte che verranno emesse dalla Protezione Civile”.

Gli esperti invitano a tenersi aggiornati e a consultare le allerte meteo che saranno emesse dagli organi ufficiali.

