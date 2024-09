Polonia, Austria, Romania, Repubblica Ceca sconvolte dalle alluvioni. Almeno 8 morti, diversi dispersi

07:11

Austria: paesi isolati e feriti a Vienna

L'Austria orientale è in ginocchio a seguito della forte ondata di maltempo. Particolarmente colpita la Bassa Austria. Le piogge incessanti hanno causato l'innalzamento repentino dei corsi d'acqua che ormai da diverse ore stanno inondando colture, paesi, città, compresa la capitale Vienna dove sei persone sono rimaste ferite. Nella giornata di ieri il comandante onorario dei vigili del fuoco di Tulln è morto mentre stava aiutando i soccorritori nei lavori di pompaggio di uno scantinato. Le ferrovie austriache (OeBB) hanno prolungato fino a giovedì pomeriggio l'avviso di viaggio, ovvero di non utilizzare il treno se non per motivi strettamente necessari. Sulla linea ferroviaria vengono registrate diverse interruzioni per smottamenti e alberi caduti sui binari. Oggi pomeriggio è crollata una parte della diga di Hadersdorf am Kamp nel distretto di Krems causando l'evacuazione di 100 case. Sul posto c'è l'esercito. L'abitato di Lilienfeld è isolato, ferrovia chiusa e strade non sono accessibili alle auto.