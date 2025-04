Netanyahu: “A Gaza 24 ostaggi vivi”. Ma la moglie lo corregge: “Sono meno”. Scoppia la bufera

Tel Aviv, 29 aprile 2025 - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu - durante un incontro con i partecipanti alla cerimonia del Giorno dell'Indipendenza - ha dichiarato che "ci sono fino a 24 ostaggi ancora vivi a Gaza". Alla sua affermazione però è seguita un'interruzione da parte della moglie Sara Netanyahu, presente all'evento, che ha commentato: "Meno". Il premier ha quindi precisato: "Ho detto fino a", come si vede in un video che circola sui social. Attualmente, secondo i dati ufficiali, sono 59 gli ostaggi israeliani ancora detenuti nella Striscia, di cui 35 sono stati dichiarati morti.

Netanyahu dijo "hasta 24 rehenes vivos", pero Sara Netanyahu pareció decir "menos" durante una reunión filmada con los portadores de antorchas. pic.twitter.com/NfiMGhGZK7 — @IsraelVive (@IsraelVive1948) April 29, 2025

Il commento della first lady israeliana ha scatenato tensioni in Israele e l'indignazione delle famiglie degli ostaggi. "Avete seminato un panico indescrivibile nei cuori delle famiglie dei rapiti, che sono già in uno stato di angosciante incertezza", si legge in una dichiarazione di Bring Them Home, il gruppo che rappresenta le famiglie degli ostaggi. "Cosa intendeva quando ha detto 'meno'? Sapete qualcosa che noi ignoriamo?", si chiedono i parenti degli ostaggi ancora nella Striscia. "Se ci sono informazioni di intelligence o nuove notizie sulle condizioni dei nostri cari, chiediamo che vengano pienamente riconosciute", si legge nella dichiarazione.