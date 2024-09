Maltempo in Nigeria, inondazione trascina animali fuori dallo zoo. Struzzi, serpenti e coccodrilli seminano il panico in città

Roma, 12 settembre 2024 – Da settimane lo Stato nigeriano del Borno è alle prese con le alluvioni, che hanno provocato il crollo di una diga e le conseguenti gravi inondazioni nella capitale Maiduguri. Oltre ai danni alle abitazioni e alle strutture, gli abitanti della città devono fare i conti con un’ulteriore emergenza: le acque alluvionali hanno investito in pieno lo zoo cittadino, uccidendo l’80% degli animali, ma liberandone anche molti, tra cui uno struzzo, che è stato ripreso mentre passeggia tra le strade allagate.

Il vero problema per le persone che abitano i quartieri rimasti tuttora allagati sono però i rettili che sono usciti dal Borno State Museum Park: “Alcuni animali potenzialmente letali sono stati trascinati nelle nostre comunità, come coccodrilli e serpenti”, ha spiegato il direttore dello zoo Ali Abatcha Don Best. L’uomo ha anche reso noto che le gabbie dove erano tenuti leoni e iene sono state sommerse dall’acqua dell'alluvione, ma non si può dire se siano fuggiti.

Un'immagine dell'indondazione e un fotogramma dal video virale che ritrae lo struzzo che cammina per le strade allagate della città (Afp / X)

Secondo quanto riferito da Don Best alla BBC, non è ancora stato possibile determinare il numero degli animali che sono fuggiti, ma è in corso un’operazione per catturarli. Il direttore ha aggiunto che c'è stato qualche successo nel ritrovare alcuni degli animali fuggiti: “Siamo riusciti a catturare lo struzzo visto per strada. Abbiamo ricevuto una chiamata per il ritrovamento di un coccodrillo in un altro luogo, ma non possiamo arrivarci a causa delle inondazioni”, ha detto.

L’inondazione che lo Stato del Borno sta affrontando è la peggiore degli ultimi 30 anni: al momento del crollo della diga, il bacino era al massimo della sua capacità a causa delle piogge insolitamente abbondanti. Non è ancora stato reso noto il bilancio delle vittime dell'alluvione, che aggrava la crisi umanitaria che affligge la regione da un decennio.