Un loft di lusso a Manhattan, un appartamento settecentesco con vista sul Canal Grande, una villa con piscina alle Seychelles? Niente di tutto questo: le sistemazioni più popolari su Airbnb sono ben diverse da quelle che si potrebbero immaginare., entrambe negli Stati Uniti, che detengono due diversi primati di apprezzamento fra gli utenti.La Mushroom Dome Cabin è una casetta con una cupola geodetica circondata dalla quiete di una foresta di querce e sequoie, ad Aptos in California, non distante dalle spiagge del Pacifico. Forse non particolarmente chic, ma graziosa e attrezzata di tutto punto, può ospitare fino a tre persone e dispone di un patio sopraelevato per ammirare la natura circostante e le evoluzioni di decine di colibrì. La Mushroom Dome Cabin è presente su Airbnb sin dagli albori del servizio e nel corso degli annifra le sistemazioni con il massimo punteggio (cinque stelle). Per prenotare, neanche a dirlo, occorre muoversi con mesi di anticipo.Trovare posto alla Secluded Intown Treehouse è ancora più complicato: in questo momento il 2018 è praticamente tutto esaurito, idem per i primi mesi del 2019. È una delle case più prenotate su Airbnb e soprattutto è la 'most wished-for listing worldwide', quella che compare. Come suggerisce il nome, si tratta di una casa sull'albero, composta di tre stanze separate sospese fra i rami e collegate fra loro da ponti di corda. Uno spazio riservato e romantico per due persone: si trova in un giardino nel centro di Atlanta, ma sembra di stare lontani dal mondoLeggi anche: