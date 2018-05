La favolosa villa sull'oceano in Costa Rica, l'appartamento intimo per tre persone alle Hawaii, quello di design vicino al Colosseo a Roma: sono i vincitori dei Travelers' Choice Awards, i premi che TripAdvisor assegna ogni anno alle case vacanze più belle (oltre che alle altre tipologie di soggiorno). La classifica è stata stilata sulla base dei voti e delle recensioni degli utenti, tenendo anche conto del comportamento dei proprietari durante la fase di prenotazione, come ad esempio dei tempi di risposta.



EXTRA LUSSO O ECONOMICHE

Le tre case vacanze di cui sopra sono le capofila nelle categorie individuate da TripAdvisor: rispettivamente, lusso (oltre i 300 dollari a notte), fascia media (dai 100 ai 150 dollari) e conveniente (sotto i 99 dollari). In totale le case premiate sono trenta in tutto il mondo, dieci per categoria, che vanno così a soddisfare ogni possibile esigenza e disponibilità economica dei viaggiatori: da quelli che cercano residenze da nababbi a quelli che vogliono ottenere il massimo da un budget più contenuto. Sette sistemazioni si sono confermate dalla classifica dell'anno scorso (la prima edizione dei Travelers' Choice Awards per le case vacanza), le altre sono tutte new entry.



LE MIGLIORI IN ITALIA

Il nostro paese spicca come uno dei più apprezzati, con cinque case vacanze segnalate. In particolare, occupa i primi due gradini della categoria conveniente: con l'Appartamento Minerva di Roma (54 euro a notte) e le Case Vacanze Pomelia a Marina di Ragusa, a cento metri dalla spiaggia (70 euro). Altri due rappresentanti nella fascia media: sesta la Casa San Giovanni di Firenze (103 dollari, 83 euro), decimo un appartamento romano a due passi dal Vaticano (109 euro). Infine, nella fascia lusso troviamo Villa La Ruga con la sua spettacolare terrazza affacciata sul lago di Como (800 euro a notte). Qui potete leggere la classifica completa.





Leggi anche:

- Viaggi lunghi: 2 italiani su 3 sono partiti per più di un mese

- Palma di Maiorca, stop all’affitto di case ai turisti

- Gli hotel sottomarini più belli del mondo