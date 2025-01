Vacanze di Pasqua 2025: quando si sta a casa da scuola?

Roma, 13 gennaio 2025 – Quando sono le vacanze di Pasqua 2025 per la scuola? Quest’anno Pasqua sarà domenica 20 aprile 2025, per tutti festività da osservare insieme al Lunedì dell’Angelo, 21 aprile. Per gli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo, le vacanze inizieranno giovedì 17 aprile e si tornerà sui banchi il 22 aprile. Ma in realtà le vacanze pasquali sono strettamente legate al ‘ponte’ del 25 aprile e in molti istituti si proseguiranno le vacanze. Con l’ulteriore ‘propaggine’ dal ponte del 1 maggio.

Quando saranno le vacanze di Pasqua 2025

Il 2025 dal punto di vista delle vacanze è un anno particolarmente fortunato. A causa del 25 aprile, che nel 2025 sarà venerdì, le vacanze di Pasqua potranno durare anche dieci giorni, grazie al ponte 22-25 aprile, che permette di stare a casa fino a domenica 27 aprile. A poca distanza segue il Primo Maggio (giovedì): nella maggior parte delle Regioni c’è la possibilità di approfittare di un altro ponte fino a domenica 4 maggio. Tuttavia, si tratta di scelte che riguardano le singole decisioni degli istituti.

Le date specifiche di inizio e fine delle vacanze delle vacanze di Pasqua variano da regione a regione, in base ai calendari scolastici locali.

Calendario delle vacanze di Pasqua 2025 in Italia

Vacanze di Pasqua 2025 Piemonte: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 provincia di Bolzano: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Trentino: dal 17 al 27 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Valle d'Aosta: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Veneto: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Lombardia: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Liguria: dal 17 al 21 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Friuli Venezia Giulia: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Emilia Romagna: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Toscana: dal 17 al 21 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Marche: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Umbria: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Abruzzo: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Molise: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Lazio: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Basilicata: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Campania: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Calabria: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Puglia: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Sardegna: dal 17 al 22 aprile

Vacanze di Pasqua 2025 Sicilia: dal 17 al 22 aprile