I ponti 2025 tra scuola e festività: come fare 32 giorni di vacanza con 7 di ferie

Roma, 2 gennaio 2025 - Anno nuovo, si volta pagina. È tempo di mettere da parte il vecchio scadenzario e fare spazio al calendario 2025, che fin da subito promette incastri favorevoli tra weekend e festività, già a partire dalla Befana. Sarà un anno di ponti: secondo Cna Turismo e Commercio, non a caso, rispetto al 2024 sarà possibile ottenere ben 32 giorni di vacanza utilizzando solo 6 giorni di ferie. Ecco come.

Epifania

Capodanno è capitato di martedì, pertanto - considerando che il primo dell’anno è festa - chi si è preso come giorni di ferie il 2 e il 3 gennaio si è già aggiudicato 6 giorni di vacanza, considerando che il 6 gennaio quest’anno cade di lunedì. Ad ogni modo, anche per chi non ha provveduto a prendersi ferie in questa prima tranche, potrà godere del weekend lungo della Befana dal 4 al 6 gennaio.

Festività 2025, il calendario con i ponti. Sarà un anno favorevole per chi vuole attaccare ferie a giorni festivi

Pasqua, Pasquetta e Liberazione

Ma sarà la primavera il periodo perfetto per delle vacanze extra. Ad aprile, infatti, si potranno ottenere addirittura 9 giorni consecutivi di pausa grazie alla combinazione di Pasqua (che cadrà di 20 aprile), Pasquetta e la Festa della Liberazione; già, perché il 25 aprile cadrà di venerdì. Prendendo ferie il 22, 23 e 24 aprile, quindi, si potrà andare in vacanza dal 19 al 27 aprile, tornando operativi il 28.

Festa dei lavoratori

E se tra Pasqua e Liberazione non è possibile prendere ferie, c’è sempre la Festa dei Lavoratori: prendendo ferie venerdì 2 maggio, sarà possibile fare ponte da giovedì 1 maggio a domenica 4. Non solo, ma considerando la vicinanza strategica tra la Festa della Liberazione e quella dei Lavoratori, sarà possibile creare un altro incastro perfetto: prendendo ferie 3 giorni, dal 29 al 30 aprile, sarà possibile estendere il ponte del 25 aprile fino a quello del primo maggio, diventando una vera e propria vacanza di 16 giorni.

Festa della Repubblica

Eccoci poi alla Festa della Repubblica che, cadendo di lunedì, ci regalerà un weekend lungo dal 31 maggio al 2 giugno, senza bisogno di ferie.

Ferragosto

Stesso discorso vale per Ferragosto che nel 2025, cadendo di venerdì, ci regalerà un altro weekend lungo dal 15 al 17 agosto.

Immacolata

Anche l’Immacolata Concezione, cadendo di lunedì, offrirà un altro weekend lungo. Dal 6 all’8 dicembre, si potrà approfittare infatti di 3 giorni di pausa senza richiedere ferie.

Natale e Santo Stefano

L’“anno dei ponti” si concluderà con un ultimo grande periodo di pausa. Dato che Natale cadrà di giovedì e Santo Stefano di venerdì, l’ultimo ponte del 2025 sarà doppio, garantendo 4 giorni di vacanza senza ferie dal 25 al 28 dicembre.