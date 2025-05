Prezzi Carburanti: Rialzo Quotazioni e Calo delle Medie Nazionali

Al secondo rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, si rivede il segno "più" anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi ma sono ancora in calo invece le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Lo sottolinea Staffetta Quotidiana. In media la benzina self service viene venduta a 1,694 euro al litro e il servito a 1,837 euro al litro.

Queste - si legge in una nota - sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,694 euro al litro (-3 millesimi, compagnie 1,697, pompe bianche 1,687), diesel self service a 1,584 euro al litro (-4, compagnie 1,589, pompe bianche 1,574). Benzina servito a 1,837 euro al litro (-2, compagnie 1,878, pompe bianche 1,758), diesel servito a 1,728 euro al litro (-4, compagnie 1,771, pompe bianche 1,645). Gpl servito a 0,723 euro al litro (-3, compagnie 0,732, pompe bianche 0,714), metano servito a 1,458 euro al g (-3, compagnie 1,459, pompe bianche 1,457), Gnl 1,292 euro/kg (-18, compagnie 1,297 euro al kg, pompe bianche 1,289 euro al kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,787 euro al litro (servito 2,059), gasolio self service 1,687 euro al litro (servito 1,963), Gpl 0,847 euro al litro, metano 1,526 eur al /kg, Gnl 1,357 euro al kg.