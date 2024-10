Usciti musicali di fine mese: Caposella, Myss Keta, Coma Cose, Damiano David e Bocelli

Milano, 24 ottobre 2024 – Il mese di ottobre saluta con una carrellata di pubblicazioni musicali estremamente variegata. Si passa dal cantautorato sperimentale di Vinicio Capossela e Vasco Brondi, al pop dei Coma Cose, La Rappresentante di Lista e Myss Keta, passando per artisti come Andrea Bocelli, Willie Peyote e Damiano dei Maneskin. All’estero spazio per due storiche band come Pixies e Tears for Fears. Vinicio Capossela torna in pista con Sciusten Feste N 1965, un disco festoso, ma non natalizio. Contiene brani inediti, ma pure standard del jazz e riscritture di alcuni brani. L’artista ha descritto il disco come “un gruppo di canzoni che danno spazio all’anima della festa, ai trambusti, agli abbracci, alle lacrime, alle redenzioni, alle rivoluzioni, alle ribellioni, ai trabocchi”. Il mood dell’autunno è al centro di Posti vuoti, il nuovo singolo dei Coma Cose. Da poco sposati, i due artisti hanno collaborato con Michelangelo, già spalla di Blanco. Il brano ha un testo malinconico e attraverso dei ricordi, parla di come non basti l’eco di un posto desolato per riempire una mancanza affettiva. Nuove prospettive musicali per La Rappresentante di Lista, che col nuovo album Giorni Felici sperimenta sonorità disparate. Al centro del disco, infatti, il pop-rock in salsa anni ’90 che ha già caratterizzato i due singoli Paradiso e La città addosso. Da novembre il gruppo si esibirà nei maggiori club italiani. Vuole riprendersi ciò che è suo Myss Keta con il nuovo brano Vogliono essere me. Senza filtri, sospeso fra reale e fittizio, la canzone mescola il genere del baile funk all’house, con un sound moderno tutto da ballare. La canzone, inoltre, è una critica alle pratiche scorrette dell’industria musicale. Ascoltare gli alberi, invece, è il nuovo singolo di Vasco Brondi, che ha scritto come coda per il film Fiore mio di Paolo Cognetti. “L’ho scritta – racconta Brondi – vicino a un torrente. Dentro c’è il pensiero di Thoureau, ci sono i libri di Stefano Mancuso e le ore e i giorni che negli ultimi anni ho passato in mezzo ai boschi, camminando o rimanendo fermo immobile”. Duets è il nuovo disco di Andrea Bocelli, che contiene riletture di brani storici del tenore, qui accompagnato da artisti italiani ed esteri. Tra gli altri sono presenti Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, il Maestro Luciano Pavarotti, Marc Anthony, Lauren Daigle, Matteo Bocelli & Hans Zimmer, Karol G, Sofia Carson, Elisa & Virginia Bocelli. La strana coppia Willie Peyote e Ditonellapiaga porta in scena Chissà, un singolo che racconta l’amore con leggerezza. Il testo racconta di un alternarsi di pensieri, quelli nella testa di lei e quelli nella testa di lui, un amore finito ma forse non ancora dimenticato. Damiano David continua la sua vita da solista col suo secondo pezzo Born with a broken heart. Un nuovo modo di fare musica per l’artista, che mette in mostra il suo lato più intimo e sentimentale. L’uscita del suo primo album, però, non è ancora stata annunciata. Un disco cinematografico per i Pixies, che nel loro The night the zombies came uniscono il gotico, la fantascienza trash, film horror, racconti popolari oscuri e western di Ennio Morricone. La band, peraltro, festeggia i 35 anni del suo capolavoro Doolittle. Songs for a nervous planet è il primo album dal vivo in oltre quarant’anni di carriera per i Tears for fears, che includono nella scaletta, però, anche diversi inediti. Tra questi il brano Astronaut che ha ispirato la controversa copertina, che mostra un astronauta realizzato attraverso l’intelligenza artificiale.