Prime video, arriva ‘The Pasta Queen’. Chi è l’influencer Nadia Caterina Munno

Roma, 20 ottobre 2024 – Il suo nome all’anagrafe è Nadia Caterina Munno ma è nota, al grande pubblico, con il soprannome di ‘The Pasta Queen’. E proprio con questo titolo farà il suo imminente debutto, giovedì 24 ottobre, su Amazon Prime Video.

The Pasta Queen, il successo e la carriera

Sul suo sito ufficiale, usa questa frase per la presentazione di se stessa: “Benvenuti, sono così felice che voi siate qui. La mia passione nella vita è portare la vera essenza dello stile di vita e della cultura italiana al mondo, un piatto di pasta alla volta. Benvenuti in famiglia”.

Racconta che Roma, per lei, sarà sempre casa. Nata e cresciuta nella Città Eterna, ha trascorso la sua infanzia circondato dalla pasta. Anche letteralmente. Infatti la sua famiglia è composta da generazioni di pastai. Nel 1800, la sua famiglia aprì un pastificio nel sud Italia e, da allora, vennero chiamati i "Macaroni". E spiega: “Fin da piccola, mi è stato insegnato come fare la pasta fatta in casa con le mie due piccole mani, e queste lezioni dalle mie zie e nonne sono quelle per cui sarò per sempre grata”.

Oggi, 40enne, vive negli Stati Uniti. Ha raccontato di come sia iniziato il suo approdo sui social. Una delle sue figlie le ha mostrato, nel 2020, l’applicazione TikTok. Mentre controllava che non fossero presenti contenuti inappropriati per dei minori, si è imbattuta in – ha definito letteralmente – “un video blasfemo di una lasagna orribile ed entrambe le mie paure si sono avverate”. A quel punto ha capito che voleva intervenire in maniera attiva e concreta: “Le stavano dando da mangiare contenuti inappropriati (un esempio lampante, questa lasagna orribile) e la mia cultura veniva travisata! Ho capito allora che dovevo condividere con il mondo le ricette di alta qualità, accessibili e autentiche che sono nella mia famiglia da generazioni”.

Attentissima agli ingredienti che usa e alle materie prime legate alla cucina, ha spiegato il suo punto di vista e il consiglio che dà ai suoi followers: “:Fai ricerche e conosci i tuoi ingredienti perché allora puoi padroneggiare l'arte di combinarli e creare magia. Pensala come la tavolozza di un artista. Vai oltre il sapere come dipingere con un pennello, proprio come cucinare va oltre l'apprendimento di una ricetta. Le mie ricette sono semplici da seguire perché voglio mostrare come cucinare può essere divertente e pieno di questa magia”.

Può contare oltre 5 milioni di followers tra Instagram e TikTok. E presto arriverà anche su Prime Video. Il 24 ottobre sbarca la prima stagione di “The Pasta Queen”. Ecco di cosa si tratta: “In ogni episodio, il pubblico viaggerà attraverso l'Italia con Nadia, poi trascorrerà del tempo nella cucina del suo chef mentre condivide ingredienti essenziali dalle regioni italiane che ha visitato e prepara autentici piatti italiani con amore”.

Un viaggio parallelo a quello dei social – che le ha assicurato fama e interesse mediatico – sul piccolo schermo, per portare – in tutto il mondo – i sapori e la cultura della cucina italiana, la più amata e apprezzata.