Per i telespettatori statunitensi, il sessantaduenne Bill Nye è un po' il nostro Piero Angela: formatosi come ingegnere meccanico, è diventato un autorevole divulgatore scientifico. Nel corso di un evento organizzato da National Geographic per promuovere la nuova stagione della serie TV 'Mars', Bill Nye è intervenuto per dire la sua sulla futura colonizzazione del pianeta rosso: "L'idea stessa di vivere stabilmente su Marte, lo dico con tutto il rispetto, è assolutamente folle". E ha fornito cinque ottime ragioni a sostegno della sua tesi.





1 – STIAMO UCCIDENDO LA TERRA

Riprendendo un'intervista concessa a USA Today, Bill Nye ha detto: "Ci stiamo dimostrando incapaci di prenderci cura del pianeta sul quale viviamo, pur essendo perfettamente adatti a stare qui, figuriamoci se possiamo badare a un altro mondo". Osservazione che non stona, se guardiamo allo scarso interesse politico e sociale riguardo il surriscaldamento globale.



2 – NESSUNO VIVE IN ANTARTIDE

Gli scienziati visitano la regione circostante il polo sud solo per brevi periodi di tempo e di fatto non ci sono persone che vivono lì in maniera stabile. "Nessuno va in Antartide per crescervi una famiglia", ha commentato Nye: "Non ci vai con l'intenzione di costruire un parco divertimenti, è un'idea completamente fuori dal mondo".



3 – SU MARTE FA FREDDISSIMO

Ancora Nye: "Nessuno si trasferirà su Marte per crescere una famiglia e avere generazioni di marziani perché fa troppo freddo". Quando proprio fa caldo caldo, sul pianeta rosso ci sono venti gradi. Durante gli inverni polari la temperatura scende a -140 gradi e in media è perennemente sotto lo zero. E non di poco: di un buon 60 gradi. Questo significa, come minimo, dovere indossare indumenti protettivi praticamente sempre.



4 – C'È POCHISSIMA ACQUA E NIENTE CIBO

Nel film 'Sopravvissuto – The Martian' (2015) Matt Damon riusciva a coltivare qualche patata, ma questo precedente cinematografico non convince Bill Nye: "Su Marte c'è una quantità minima di acqua e assolutamente nessun cibo". Dunque, se la soluzione adottata da Matt Damon fosse possibile, e c'è chi sostiene di sì, bisogna considerare che quella sarebbe l'unica fonte di approvvigionamento, senza alcun piano B.



5 – NON C'È NIENTE DA RESPIRARE

"L'ostacolo più grosso alla permanenza di lungo periodo, è che su Marte non c'è nulla da respirare", ha detto Nye. Certo, esiste il sogno di terraformare il pianeta ponendo in essere un'atmosfera artificiale, ma questa ipotesi è ancora qualcosa che appartiene alla fantascienza e non alla scienza.



PERÒ L'ESPLORAZIONE RESTA FONDAMENTALE

Come per l'Antartide, anche in questo caso le ragioni scientifiche giustificano l'idea di mandare l'uomo su Marte: "Dovremmo spedire scienziati per fare ricerche ed esplorare, questa sì che è una grande cosa. Nel corso della mia vita vorrei che fossero trovate prove dell'esistenza di vita al di fuori del nostro pianeta e Marte rappresenta il posto più logico dal quale partire".



