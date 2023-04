"Uno show creato in diretta dal cervello" Gabriel punta sull’intelligenza artificiale

Inarrestabile Peter Gabriel: ieri il musicista 73enne ha pubblicato il quarto estratto dal nuovo, attesissimo album, il primo di inediti a 21 anni da Up. Dopo aver rilasciato – a ogni luna piena – Panopticom, The court e Playing for time, ecco adesso il brano che si intitola io come l’intero lavoro – la cui data di uscita è ancora top secret – e come il tour che si fermerà in Italia il 20 maggio all’Arena di Verona e il 21 al Mediolanum Forum di Assago, Milano. Ospite di io il coro Soweto Gospel, già presente in Down to Earth, registrato da Peter per il film Wall-E.

"Questo mese la canzone è io e io significa inputoutput – ha spiegato Gabriel –. Lo si vede sul retro di molte apparecchiature elettroniche e mi ha fatto venire in mente alcune idee sulle cose che mettiamo dentro e tiriamo fuori da noi stessi, in modi fisici e non fisici. Questo è stato il punto di partenza dell’idea e del tentativo di parlare dell’interconnessione di tutto. Invecchiando probabilmente non sono diventato più intelligente, ma ho imparato alcune cose, per esempio trovo molto sensato il concetto per cui non siamo delle “isole indipendenti“, come ci piace pensare di essere, ma siamo parte di un tutto. Se riusciamo a vederci come individui collegati, pur sempre disordinati ma appartenenti a un insieme, allora forse c’è qualcosa da imparare?".

Nei giorni scorsi, Gabriel ha anche parlato di un altro progetto al quale sta lavorando, ovvero la realizzazione e l’espansione – grazie all’intelligenza artificiale– di un’idea abbozzata ai tempi dei Genesis del tour di The Lamb Lies Down On Broadway: si tratta di un brain show. Uno spettacolo di luci e immagini generate dai tre "output provenienti da ogni musicista: la sua musica, il suo corpo e il suo cervello".