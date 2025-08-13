Martedì 12 Agosto 2025

Griglia invertita? Andiamoci piano

Leo Turrini
MagazineHarry & Meghan, la coppia al lavoro. Rinnovato il contratto con Netflix
13 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Harry & Meghan, la coppia al lavoro. Rinnovato il contratto con Netflix

Dopo le mille voci su possibili tensioni reciproche e indiscrezioni su un divorzio imminente, nonché dopo i flop che hanno...

Harry (40 anni) e Meghan (44 anni)

Dopo le mille voci su possibili tensioni reciproche e indiscrezioni su un divorzio imminente, nonché dopo i flop che hanno segnato la loro collaborazione con la piattaforma streaming, a sorpresa il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno rinnovato il contratto della loro società di produzione con Netflix. L’accordo sarebbe scaduto a settembre ed è stato prorogato, riporta Variety dopo che a fine luglio era emersa sui media la notizia di una separazione consensuale che avrebbe portato "senza animosità da nessuna delle due parti" a collaborare solo su progetti specifici. Harry e Meghan avevano inaugurato il rapporto con Netflix nel 2020, realizzando serie e programmi come Polo, Harry & Meghan, Heart of Invictus e Live to Lead. Più di recente Meghan aveva debuttato con lo show di lifestyle With Love, Meghan, di cui a fine agosto – nonostante le tante critiche – andrà in onda la seconda stagione.

