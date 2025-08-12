Come puoi smettere di russare? Ti basta soffiare in una conchiglia

Milano, 12 agosto 2025 – Un semplice gesto legato alla tradizione indiana, ovvero soffiare in una conchiglia (pratica nota come “shankh blowing”) per produrre suoni musicali, può aiutare a ridurre le apnee notturne e il conseguente russare.

Non è un mito da spiaggia orientale, ma il risultato di uno studio pubblicato dalla rivista scientifica dell’European Respiratory Society, che ha dimostrato come questa pratica - se ripetuta con costanza – può effettivamente migliorare la qualità del sonno ed evitare di molestare acusticamente gli eventuali compagni di stanza.

Più efficace degli esercizi di respirazione

Condotta all’Eternal Heart Care Centre and Research Institute di Jaipur, in India, la ricerca ha coinvolto 30 persone con apnea notturna ostruttiva moderata, di età compresa tra 19 e 65 anni.

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: il primo ha praticato regolarmente lo shankh blowing, l’altro esercizi di respirazione profonda. Per sei mesi, cinque giorni a settimana, i “russatori” hanno dedicato almeno 15 minuti a casa alla tecnica appresa in clinica. Il risultato finale? Chi soffiava nella conchiglia ha avuto un numero ridotto di apnee (4–5 in meno per ora di sonno), meno risvegli, migliori livelli di ossigeno notturno e anche il 34% in meno di sonnolenza diurna.

Perché funziona contro le apnee notturne

La conchiglia shankh è utilizzata come un vero strumento musicale soprattutto nelle pratiche induiste e buddiste: la sua originale forma a spirale e il modo in cui si soffia consentono infatti di produrre suoni diversi e particolari.

Il soffio richiede un’inspirazione profonda seguita da un’espirazione vigorosa a labbra serrate: secondo i ricercatori indiani, proprio questo gesto richiesto dal “shankh blowing” stimola e rinforza i muscoli della gola e del palato molle, ovvero quelli che tendono a collassare durante il sonno nelle persone con apnea ostruttiva.

Una terapia facile ed economica

Contro le apnee notturne si fa solitamente ricorso alla terapia CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), basata sull’utilizzo di un dispositivo che spinge aria nelle vie respiratorie tramite una maschera.

È un trattamento efficace, ma che molti pazienti trovano scomodo. Secondo gli autori dello studio indiano, lo “shankh blowing” potrebbe allora risultare un’opzione più naturale ed economica, che evita il ricorso a farmaci o macchinari.

Apnee notturne e rischi per la salute

Le apnee notturne (“apnee morfiche ostruttive” nel linguaggio medico) causano un arresto del respiro durante il sonno che può durare anche alcuni secondi. Il russamento è la prima conseguenza, ma non l’unica: in seguito al blocco della respirazione il cuore è infatti indotto ad accelerare la frequenza del battito e la percentuale di ossigeno che arriva al cervello può precipitare dal 90 al 60%.

Una scorretta conformazione del palato e una deviazione del setto nasale, ma anche obesità e fumo sono tra le principali cause di questo disturbo del sonno, che comporta frequenti risvegli notturni e una conseguente sonnolenza diurna. A preoccupare sono però i rischi per la salute: le apnee notturne sono state infatti messe in correlazione con un aumentato rischio di andare incontro a infarto, ictus e più in generale a problemi cardiocircolatori, così come di sviluppare un tumore; e negli anziani pare addirittura favoriscano il declino cognitivo. Ecco perché vanno trattate e risolte senza indugio... anche soffiando in una conchiglia.