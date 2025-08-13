"Depp pronto a tornare nei Caraibi. Lavoriamo al sesto kolossal"

Johnny Depp starebbe pensando di tornare a interpretare Jack Sparrow in un sesto film della serie Pirati dei Caraibi, almeno secondo il produttore del franchise Jerry Bruckheimer. In una intervista con Entertainment Weekly, Bruckheimer ha confermato di aver parlato con Depp di un nuovo film di Pirati. Il produttore si dice ottimista sul fatto che Jack Sparrow possa tornare.

"Se gli piace come è scritta la parte, credo che sia disposto ad accettarla", ha detto Bruckheimer a EW. "Dipende tutto da ciò che c’è scritto sulla sceneggiatura, come tutti sappiamo... Stiamo ancora lavorandoci, ma vogliamo farcela. Dobbiamo solo trovare la sceneggiatura giusta. E ci siamo vicini". Per Depp, 62 anni, si tratterebbe di una grandissima rivincita: dopo aver portato al successo la saga, dal primo film del 2003 al quinto del 2017, il divo era stato allontanato per le accuse di violenze dell’ex moglie Heard, accuse da cui è stato assolto in tibunale.