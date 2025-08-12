Awuah-Darko e il progetto ‘Ultima Cena’: il lungo addio dell’artista ghanese a tavola con sconosciuti

All'inizio di dicembre, un artista ghanese di 28 anni di nome Joseph Awuah-Darko ha annunciato su Instagram di voler morire. Il post iniziava così: "Sono solo così stanco”. A seguire, una serie di immagini che lo mostravano mentre apparentemente si divertiva: Jospeh al mare in acque azzurre cristalline, in un prato all'ombra di un albero o in contemplazione su un ponte di legno. Ma dietro queste foto si celava una realtà ben diversa. Oscurata dai sorrisi e dalla serenità messa in mostra sui social, c'era la vita vera di un uomo in costante lotta con il disturbo bipolare. Una situazione che l'artista ha definito di "sofferenza insopportabile" e che lo ha portato a richiedere l'eutanasia nei Paesi Bassi dove vive. A stupire, è quanto è accaduto tre giorni dopo. Mentre Joseph affrontava gli ostacoli di una fine ufficialmente autorizzata, ha scritto un altro post, lanciando quello che ha chiamato ‘The Last Supper Project’: un invito a sconosciuti in cui si proponeva di cucinare una cena a casa loro, per condividere momenti di connessione e cercare insieme un significato alla vita. “Voglio ritrovare un senso insieme alle persone – ha scritto – mentre ho ancora del tempo su questa terra”.

Joseph ha partecipato così a più di 150 cene in varie città europee, raccontando ogni esperienza sui social e raccogliendo centinaia di migliaia di follower. Ad oggi il progetto non ha una data di scadenza. Joseph continua nella sua ricerca di connessioni e relazioni autentiche. L'addio definitivo sembra essere sospeso. Il progetto ‘Ultima Cena’ ha diviso l’opinione pubblica: c'è chi sostiene che Joseph abbia aperto un dialogo onesto e umano su malattia mentale, sulla solitudine e sul fine vita; dall’altra ci sono esperti di salute mentale che temono che il messaggio dell'imprenditore ghanese possa romanticizzare il suicidio. L’esposizione pubblica di una condizione psichiatrica così delicata infatti può influenzare negativamente persone fragili o suggestionabili. In questo senso, il gesto di Joseph si muove su una linea sottile, a tratti pericolosa, che mette in discussione i limiti tra espressione personale e responsabilità sociale. È importante però ricordare che Joseph è prima di tutto un artista e perciò è lecito leggere la scelta di raccontare le cene del ‘Last Supper Projetc’ sui social come una forma d'arte. Nello specifico, si può parlare di una forma di arte relazionale, dove il gesto artistico non è un oggetto da esporre, ma un'esperienza da vivere insieme. Per quanto controverso, il progetto promuove dialoghi sinceri sulla salute mentale, portando il tabù del suicidio fuori dalla dimensione privata. Se è arte – il se è d'obbligo – è un'arte che mette lo spettatore a disagio, costringendolo a guardare in faccia la sofferenza mentale. In un certo senso – per quanto paragonare Joseph a grandi artisti concettuali contemporanei come Marina Abramović o Rirkrit Tiravanija può sembrare eccessivo – il suo atto artistico è a tutti gli effetti una performance che mette al centro l'incontro con l'umano. Può piacere o meno, ma sul piano estetico, la sua pratica è estremamente consapevole. Nel postare le cene vi è una cura delle immagini, un uso del corpo, una messa in scena degli incontri di grande raffinatezza, dove appare evidente l'intelligenza visiva e simbolica dell'artista. Ma anche per questo, il progetto solleva questioni complesse. La sua arte si muove su una linea etica estremamente fragile. Quando l’opera coincide con la possibilità reale della morte dell’artista, si entra in un territorio scivoloso. Il rischio di romanticizzare la sofferenza o di influenzare negativamente il pubblico è concreto. L’arte di Joseph, sebbene genuina, è anche mediatizzata, e quindi vulnerabile a interpretazioni fuorvianti o pericolose. Il suo profilo Instagram è diventato territorio di caccia di leoni da tastiera. Nella sezione commenti dei suoi post si leggono critiche e insulti come "Sei la persona peggiore del mondo" oppure "Le persone cenano con te solo perché hai detto che vuoi morire". Ma tanti sono gli utenti che rispondono positivamente all'iniziativa di Joseph: "Sapevo che ce l'avresti fatta", "Siamo con te", "Sei un supereroe", "I tuoi contenuti mi fanno commuovere". La stessa Marina Abramović una volta ha detto "L’arte deve essere disturbante, deve porre domande, deve trasformare". Alla fine Joseph Awuah-Darko sta facendo proprio questo. Con i suoi contenuti toglie la polvere della quotidianità nell'animo umano e crea la possibilità di interrogarsi un argomenti, come quello della salute mentale, spesso stigmatizzati e invisibili.