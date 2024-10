Torino per le donne. Stop a ogni forma di discriminazione. Esperti a confronto

In arrivo dal 9 al 13 ottobre la seconda edizione del festival Women and the City, l’appuntamento promosso e ideato dall’associazione Torino Città per le Donne per favorire le prospettive di genere nelle politiche locali, attraverso incontri, interviste, panel, eventi e riflessioni per rendere gli spazi e le pratiche cittadine accessibili, inclusive ed eque. L’appuntamento è nato dall’esperienza maturata nel tempo dall’Associazione TOxD (Torino Città per le Donne) presieduta da Antonella Parigi, assessora alla cultura e alle pari opportunità del Comune di Moncalieri, manager culturale, ex assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, fondatrice del Circolo dei Lettori, della Scuola Holden (con Alessandro Baricco) e della stessa TOxD.

"Un altro genere di idee" è il tema di questa II edizione che propone un ricco programma con la partecipazione di grandi ospiti del mondo della cultura, dell’impresa e della ricerca, nazionali e internazionali. Tra le tante e i tanti anche Hélène Langevin‐Joliot, Yves Langevin, Gino Cecchettin (nella foto), Annalena Benini, Annalisa Cuzzocrea, Monica D’Ascenzo, Stefania Prandi, Marzia Camarda, Mila Spicola, Johnny Bertolio, Filomena Taverniti tante altri che si alterneranno nelle giornate del festival per discutere di diversi temi: dal ruolo delle donne nell’ambito dello studio delle discipline STEM, all’importanza del linguaggio non offensivo o discriminatorio nelle istituzioni, in politica e nelle scuole; dalla rigenerazione urbana alla condizione femminile nel mondo del lavoro e molto altro.