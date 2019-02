© Riproduzione riservata

L'Italia è famosa per la bellezza e unicità dei suoi giardini, ideali per una gita in primavera. Realizzati nei secoli passati per soddisfare il gusto del bello di signori e teste coronate, hanno dato vita a. Scopriamo cinque fra giardini più belli che potete visitare, dalla Lombardia alla Campania.In località Tremezzina, sulla sponda occidentale del lago di Como, si erge Villa Carlotta, un gioiello secentesco ammirato per le sue ricchezze artistiche e gli splendidi giardini. Ad accogliervi ci saranno, roseti antichi e gallerie realizzate con alberi di agrumi. Fra aprile e maggio potrete ammirare la fioritura delle azalee, uno spettacolare tripudio di colori.Meritano sicuramente una visita i giardini di Villa Taranto a Pallanza (frazione di Verbania), nella cornice del lago Maggiore. Si estendono su una vasta area e vantano una grande varietà floristica (ben ventimila specie di piante)., sono un'autentica opera d'arte frutto di una progettazione ispirata e meticolosa. Perdetevi fra le serre, i boschi, i giardini a tema, il labirinto, la valletta, il belvedere, i viali e le vasche.Il castello di Miramare si affaccia sul golfo di Trieste ed è circondato da un rigoglioso giardino, voluto dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo. Affascina il visitatore per la ricchezza di fiori e alberi di diverse specie, che. Nella parte orientale si aprono scenari tipici dei giardini inglesi con boschetti e spazi erbosi, mentre in quella occidentale prevalgono le geometrie, che trovano la massima espressione nel giardino all'italiana. Nel giardino delle farfalle potrete ammirare ben 150 specie di lepidotteri.Realizzato sui ruderi della città medievale da cui prende il nome, il giardino di Ninfa gode di fama internazionale. L'area verdecaratterizzato dal fiume Ninfa, da un lago e da numerose piante e fiori colorati. Per gli amanti della storia, rimangono i resti di numerose chiese, come San Giovanni, San Biagio, San Pietro fuori le mura, San Salvatore e Santa Maria Maggiore, che spuntano dietro le siepi e possono essere visitare durante la passeggiata.I giardini della Reggia di Caserta lasciano a bocca aperta per le loro bellezze naturalistiche, le statue e le splendide fontane. Questo capolavoro verde, progettato dall'architetto Luigi Vanvitelli,abbinandolo a elementi di estrazione inglese e francese (ad esempio i giardini di Versailles). Lo scenario è coronato dall'imponente Grande Cascata in fondo al parco, abbellita da una scena mitologica che ruota intorno alla dea Diana.Leggi anche: