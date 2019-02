© Riproduzione riservata

Nella miriade di rocche e fortezze che costellano l'Italia, particolarmente suggestivi sono. Ve ne proponiamo cinque perfetti per una gita fra storia, arte e natura.Fu costruito dalle forze genovesi e rapallesi a metà del XVI secolo dopo il saccheggio dei turchi. Viene chiamato anche castello Medievale o castello sul Mare, poiché. Il 3 luglio di ogni anno, a chiusura dei festeggiamenti per Nostra Signora di Montallegro, patrona della città, diventa il fondale di favolosi giochi pirotecnici, che simbolicamente mettono in scena un incendio.Fra i castelli più belli d'Italia c'è senza dubbio quello di Miramare, che sorge su un promontorio del golfo di Trieste. Splendida residenza in marmo, fu eretta per volere del principe Massimiliano d'Asburgo nella seconda meta del XIX secolo;, imperatrice d'Austria, che si dice si fosse innamorata delle ampie finestre che danno sul mare. Circonda il castello un grande parco, ricco di vegetazione mediterranea.A sud di Civitavecchia, a una cinquantina di chilometri dalla capitale, è collocato in fondo alla spiaggia di Santa Severa. Dell'antica struttura voluta dai conti di Tuscia alla fine dell'XI secolo non rimane pressoché nulla: il suo aspetto attuale. Il castello è stato recentemente restaurato e adesso ospita spazi per esposizioni, attività culturali ed eventi. Al di là della cinta muraria sorge il piccolo borgo medievale, che mantiene il fascino di un passato remoto.Uno dei simboli di Napoli è il castel dell'Ovo, il più antico della città, che sorge nel golfo partenopeo sull'isolotto di tufo di Megaride. Secondo la leggenda il nome risalirebbe all'uovo che Virgilio avrebbe nascosto all'interno di una gabbia nei sotterranei,. Il primo impianto risale al periodo romano; venne poi rimaneggiato nel XVI secolo in epoca aragonese, mentre le fortificazioni sono state aggiunte nel XVIII secolo. Suggestivo come pochi, merita indubbiamente una visita.Simbolo di Ischia, il castello Aragonese è stato la sede del governo dell'isola e ha svolto un'importante funzione come difesa contro i pirati e gli invasori che infestavano il Tirreno. La fortezza: fu costruita nel 474 a.C. e fu poi modificata più volte nel corso dei secoli fino ad assumere l'aspetto attuale sotto il dominio degli Aragonesi.Sorge su un isolotto vulcanico nella parte orientale di Ischia, a cui è collegato da. Il castello è circondato da numerose chiese, cripte e monasteri che conferiscono al luogo un'aura di sacralità.