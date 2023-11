X Factor senza Morgan, stasera quinto live: cosa succederà

Quinto live di X Factor questa sera dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now e puntata ricca di novità. Anzitutto perché sarà la prima puntata nella storia del talent show musicale attualmente condotto da Francesca Michielin con un giudice in meno. Cosa succederà dopo la cacciata di Morgan da X Factor? Il programma ne risentirà? Probabilmente in questa puntata gli ascolti rimarranno simili nella prima parte, caleranno nella seconda. L'attesa per capire se l'assenza di Morgan porterà noia nel programma oppure no premierà la parte iniziale. Nella prossima puntata, inevitabilmente, l'attenzione del pubblico rischia di calare proprio a causa dell'assenza del "pepe" delle discussioni che erano create da Marco Castoldi con gli altri giudici. A quel punto, però, X Factor sarà avviato verso la conclusione della stagione visto che mancheranno solo un paio di puntate alla finale.

Cosa succederà questa sera? Anzitutto gli Astromare, unici concorrenti rimasti in gara della squadra di Morgan, sono entrati ufficialmente nella squadra di Ambra Angiolini. L'ospite della serata del quinto live di X Factor è Max Pezzali. Ecco i brani assegnati ai concorrenti.

La squadra di Ambra Angiolini

Angelica: 'Lover, please stay' dei Nothing but thieves e 'Come mai' di Max Pezzali

Matteo Alieno: 'Costruire' di Niccolò Fabi e 'Con un deca' di Max Pezzali

Astromare: 'Chi fermerà la musica' dei Pooh e 'La regola dell'amico' di Max Pezzali

La squadra di Fedez

Maria Tomba: 'Lady Marmalade' di Patty Labelle e 'Sei un mito' di Max Pezzali

Sarafine: 'Riturnella' dalla tradizione popolare e 'Hanno ucciso l'uomo' di Max Pezzali

La squadra di Dargen D'Amico

Il Solito Dandy: 'Un'emozione da poco' di Anna Oxa e 'Finalmente tu' di Max Pezzali

Settembre: 'Crazy/ Je so' pazzo' rispettivamente di Gnarls Barkley e Pino Daniele e 'Gli anni' di Max Pezzali

Stunt Pilots: 'Ain't no sunshine' di Bill Withers e 'Nessun rimpianto' di Max Pezzali.