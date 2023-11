X Factor, Fiorello difende Morgan: “Se lo prendete per fare Morgan, poi non dovete sorprendervi”

Il licenziamento di Morgan da X Factor sta riempiendo pagine, siti e programmi tv. E non poteva non arrivare anche un commento da parte di Fiorello sulla vicenda: "Con Morgan siamo sempre in contrasto. Litighiamo pure, ma nonostante quello la mia stima per lui è intatta. Riconosco la sua genialità, va preso così, anche se a volte è un po' scomodo".

Durante la puntata di oggi di ‘Viva Rai2’, lo showman ha poi voluto prendere posizione: "Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan. Se io prendessi Morgan e mi viene qui a farmi il ballo dei cigni, gli dico no. Fai qualcosa, insulta Biggio".

"È un grande artista, gli riconosco genuinità, anche se a volte può essere scomodo. Poi denuncia Sky? Hanno 28 avvocati. I Ferragnez? Ne hanno 37. Può denunciare noi, che a difenderci abbiamo al massimo Luca Sardella" ha proseguito Fiorello.

"Una festa di matrimonio è finita in rissa al ristorante. Sapete chi faceva il pianobar? Morgan. La cosa è grave, vi dico solo che Sgarbi sta facendo da paciere. E Bugo ride a crepapelle sotto il post di Sky! Si fanno già i nomi dei sostituti in giuria. Tra questi Mike Tyson, l'incredibile Hulk, addirittura Gengis Khan" ha sottolineato.