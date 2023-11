Morgan fuori da X Factor attacca Fedez: “E’ stato terribile e violento, bestemmiava e urlava ‘o lui o io’”

Roma, 21 novembre 2023 – "X Factor è tutto organizzato, non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati". Morgan va a ruota libera dopo l’espulsione dal talent di Sky, dove il cantautore era uno dei giudici insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

"C'è una cricca italiana, formata tra gli altri da Fedez, Dargen e Francesca Michielin, che decide tutto e che ha interessi economici connessi. Forse non pensavano che sarei arrivato al punto di rivelare la loro tresca", dice Fedez a ‘Striscia la Notizia’ che questa sera su Canale 5 gli consegnerà il Tapiro d’oro.

Il cantautore è un fiume in piena: "Non hanno cultura musicale e quando la vedono ne hanno paura. Ma è di loro che dovremmo aver paura. In un mondo che dovrebbe insegnare l'inclusione, loro mi licenziano", aggiunge Morgan.

Poi va all’attacco di Fedez. "Non sono una persona capace di provare rancore, e in questo mondo fatto di colpi bassi e odio non lo concepisco. A Fedez ho detto una cosa autoironica chiedendogli poi subito scusa via messaggio, lui è stato molto violento nei miei confronti, ha detto cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata". E continua: "Ero nel camerino con mia figlia di tre anni, abbracciato a sentire le cose che diceva" e "bestemmiava, dicendo 'o lui o io, dovete cacciarlo'. Io nonostante tutto reagisco a questa cattiveria umana senza diventare come loro". "Io ho sempre pensato che fosse un ragazzo intelligente, che avesse un buon vocabolario e che fosse una persona con cui si riusciva ad avere a che fare. Ultimamente ha avuto questa malattia, mi è dispiaciuto molto e sono stato vicino a lui per quanto possibile", aggiunge Morgan. "Fedez non è un mio nemico".

L'ex Bluvertigo commenta anche l’uscita social del suo ex partner sanremese Bugo, che ha scritto un post ironico su di lui con una lunga risata dopo la sua eliminazione dal programma. "Non ho letto il post di Bugo – dice Morgan - Bugo mi è sempre piaciuto, perché secondo me scriveva bene. Volevo invitarlo anche come ospite a X Factor, poi è andata come è andata".

E ancora: "La battuta a Michielin su Ivan Graziani? Come fa una cantante a non sapere che è morto da anni?". Quando, invece, Valerio Staffelli gli chiede del "vaffa" ad Ambra, Morgan risponde: "C'è stata una discussione, l'ho mandata a quel paese perché lei pensava che la stessi trattando male in quanto donna. Ma figuriamoci".

