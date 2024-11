X Factor 2024, eliminato e cosa è successo giovedì 31 ottobre

X Factor 2024 perde un altro pezzo importante. Dopo l’eliminazione nella prima puntata dei Live dei Dimensione Brama, band della squadra di Paola Iezzi che ha creato numerose e accese discussioni fra i giudici, un altro artista ha lasciato il talent show musicale.

Nella seconda puntata dei Live di X Factor 2024 – il programma va in onda ogni giovedì su Sky Uno e Now dalle 21.15 e ogni martedì alla stessa ora su Tv8 in chiaro - è successo di tutto. Ospite della serata è stata Gaia, che ha proposto i suoi due ultimi successi: ‘Dea saffica’ e ‘Sesso e Samba’. “Non mi sento di dare consigli ai concorrenti, sono anch’io agli inizi. Dico solo di raccontarsi con verità” ha affermato Gaia.

La serata è stata come di consueto divisa in due manches: nella prima si sono esibiti Francamente, Punkcake, I Patagarri, Lowrah, Lorenzo Salvetti ed El Ma, nella seconda è toccato a Les Votives, Danielle, Mimì, Pablo Murphy e The Foolz. Al termine della gara ad essere eliminato è stato Pablo Murphy, arrivato al ballottaggio insieme ad El Ma.

Le linee guida di questa edizione del programma sembrano ormai essere delineate: Mimì, Les Votives, Lowrah, I Patagarri e Francamente sono fra i favoriti all’ingresso alla finale di piazza del Plebiscito a Napoli del 5 dicembre. I dubbi espressi più volte da Jake La Furia rimangono però ben evidenti: chi di loro potrebbe realmente avere uno spazio nel mercato discografico?