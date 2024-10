X Factor 2024, chi sono i concorrenti di Jake La Furia e possibilità di vittoria

Chi vincerà X Factor 2024? Giovedì 24 ottobre prenderanno il via i Live, che si concluderanno il 5 dicembre con la finale in piazza del Plebiscito a Napoli. Dodici concorrenti in gara, chi sono i favoriti?

Ognuno dei quattro giudici del talent show di Sky - Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e Manuel Agnelli - ha fatto la propria scelta individuando i tre artisti che hanno i requisiti per far parte della propria squadra.

Ecco la squadra allestita da Jake La Furia per dare l’assalto alla vittoria del programma condotto dalla cantautrice Giorgia.