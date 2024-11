Pagelle X Factor 2024: Les Votives, Lowrah e Mimì da urlo

Le pagelle della seconda puntata dei Live di X Factor 2024 raccontano di undici esibizioni di grande qualità, una conduzione che sta piano piano sempre più prendendo confidenza con palco e pubblico - clamorosa l'interpretazione di Giorgia in questa serata del suo nuovo singolo 'Niente di male' e quattro giudici che purtroppo non riescono ancora ad essere abbastanza incisivi per riuscire a regalare un vero show al pubblico.

L'eliminato della puntata del 31 ottobre

Forse perché, per la prima volta da diverse edizioni, al centro del talent show di Sky - X Factor va in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now e il martedì successivo allo stesso orario in chiaro su Tv8 - ci sono le esibizioni degli artisti in gara e non le discussioni fra i giudici.

E il pubblico deve ancora prendere le misure con questa nuova versione del programma per nulla urlata al punto da risultare quasi timorosa di alzare un po' i toni. E che, forse proprio per questo motivo, può risultare un po' artefatta.

Ecco le pagelle della seconda puntata di X Factor 2024.