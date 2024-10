X Factor 2024, i concorrenti della squadra di Paola Iezzi: chi sono e possibilità di vittoria

Quattro squadre da tre concorrenti ognuna, per un totale di 12 fra artisti singoli e band. Sono loro gli aspiranti vincitori di X Factor 2024. Fra i migliaia di pretendenti che si sono presentati alle Auditions in estate, sono stati scelti proprio loro dai giudici Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia.

Chi vincerà questa edizione del talent show condotto dalla cantautrice Giorgia? La prima puntata dei Live va in onda oggi, giovedì 24 ottobre, su Sky e Now e ogni martedì in chiaro su Tv8. La finale si svolgerà invece il 5 dicembre in piazza Plebiscito a Napoli. Il click day per poter partecipare a quest'ultimo evento - la partecipazione alla finale di X Factor è gratuita - si svolgerà il 30 ottobre dalle 12.

La squadra di Manuel Agnelli

La squadra di Jake La Furia

La squadra di Achille Lauro



Ecco la squadra di Paola Iezzi ai Live di X Factor 2024.