X Factor 2024, i concorrenti di Manuel Agnelli: chi sono

Punkcake, Mimì Caruso e Danielle sono i concorrenti che Manuel Agnelli ha deciso di portare ai Live come componenti della sua squadra a X Factor 2024. Un'edizione che per la prima volta vede i giudici "andare in pace" verso la fase cruciale del talent show. "E' la prima volta in cui mi diverto, finalmente" ha commentato il cantautore di Abbiategrasso durante la conferenza stampa di presentazione dei Live.

E chissà se si divertirà sino alla fine portando qualcuno dei suoi seguaci alla finale di piazza del Plebiscito a Napoli il 5 dicembre.

Ecco la squadra di Manuel Agnelli per i Live di X Factor 2024.