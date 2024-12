I vincitori di Ballando con le Stelle 2024 sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2024. Un trionfo annunciato, visto che questa era, insieme a Federica Nargi e Luca Favilla, la coppia favorita per la vittoria finale del talent show condotto da Milly Carlucci praticamente dalla prima puntata.

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca secondi a Ballando con le Stelle 2024

Secondo posto a sorpresa per Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, terzi altrettanto a sorpresa Federica Nargi e Luca Favilla. Quarti classificati pari merito Tommaso Marini e Sophia Berto, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.

Il premio Aiello, per il maggior numero di spareggi, va a Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Premio Paolo Rossi per la performance più emozionante dell’anno ex aequo a Luca Barbareschi e Federica Pellegrini. Premio speciale della giuria per le esibizioni tecnicamente più forti a Bianca Guaccero e Federica Nargi in ex aequo.

Nella finale ad esibirsi per prima è stata la coppia costituita da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che ha ottenuto 40 punti da parte della giuria. Che, con i 30 del bonus per la vittoria della precedente puntata e ulteriore bonus è balzata subito in vetta con 80 punti. Secondi in pista Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, a cui i giudici attribuiscono 11 punti, a causa dei 20 punti di malus per la wild card usata per loro nella passata puntata da Simone Di Pasquale. Terzi ad esibirsi sono stati Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti: per loro 36 punti. Quarta coppia in pista: Federica Nargi e Luca Favilla: sesto en plein per loro e 40 punti totali dalla giuria. E’ toccato poi a Tommaso Marini e Sophia Berto: 35 punti dalla giuria. Ultima coppia in gara per la finale è stata quella che ha visto Federica Pellegrini ballare con Pasquale La Rocca: 39 punti per loro.

Federica Nargi e Luca Favilla terzi a Ballando con le Stelle 2024

Classifica generale tecnica: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Luca Barbareschi e Alessandra La Rocca, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto.

Le sfide della fase finale vedono poi Bianca Guaccero e Giovanni Pernice contro Tommaso Marini e Sophia Berto; Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca contro Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca contro Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.

A passare il turno sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla. E ad andare al ring sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e i sorprendenti Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca.