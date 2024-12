Bianca Guaccero vince Ballando con le Stelle 2024 e trova l’amore

Roma, 22 dicembre 2024 – Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno vinto Ballando con le Stelle 2024. “E’ la prima volta che vinco qualcosa nella mia vita, grazie a tutti” ha commentato la showgirl e conduttrice subito dopo il successo in finale contro Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, secondi classificati a sorpresa davanti a Federica Nargi e Luca Favilla.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono i vincitori a 360 gradi di questa edizione del talent show condotto da Milly Carlucci e il motivo è che hanno cominciato la gara da concorrente e maestro e nel corso delle puntate si sono trasformati in una coppia tanto nel gioco quanto nella vita. Hanno trovato l’amore e il successo. Va infatti ricordato che Bianca Guaccero condurrà un programma Rai, mentre Giovanni Pernice parteciperà alla prossima edizione di Celebrity Hunted Uk.

Insomma, la tv li ha resi di nuovo famosi e loro hanno risposto “presente” alle nuove proposte che la tv fa loro. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno vinto una delle edizioni di ‘Ballando con le Stelle’ in cui a tenere banco è stato il maggior numero di polemiche.

In principio, infatti, sono stati Alan Friedman e Massimiliano Ossini: il giornalista e il conduttore hanno spesso criticato i giudizi della giuria. Poi ecco la “bomba” Sonia Bruganelli, che non si è limitata a polemizzare con Selvaggia Lucarelli durante il programma. La ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, si è sfogata durante il programma ‘Belve’ al cospetto di Francesca Fagnani sostenendo di essere al centro di un complotto architettato ad arte per mettere pepe all’interno di questa edizione di ‘Ballando con le Stelle’.

Pepe aggiunto poi anche dai comportamenti al limite del surreale di Guillermo Mariotto, che prima si è allontanato senza dare alcuna spiegazione dallo studio a puntata in corso e poi è stato reintegrato nel cast dopo un laconico video di scuse.

Insomma l’edizione delle polemiche è stata vinta invece dai buoni sentimenti e da due talenti puri, cristallini, grintosi ed emozionanti.